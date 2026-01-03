Vilniaus savivaldybė: informavimo programėlę „Kovas“ atsisiuntė daugiau nei 25 tūkst. gyventojų

„Programėlę atsisiuntė 25,1 tūkst. vartotojų“, – Eltai pateiktame atsakyme teigė Vilniaus miesto savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas.
Tuo metu kiek anksčiau, praėjusių metų kovą, pristatytą mobiliąją programėlę LT72, skirtą švietimui civilinės saugos klausimams, gruodžio pabaigoje buvo parsisiuntę daugiau nei 155 tūkst. vartotojų.
„Gruodžio 27 d. duomenimis, App store el. parduotuvėje aplikaciją parsisiuntusiųjų skaičius siekia 83 710, Google Play el. parduotuvėje – 71 437 vartotojų. Bendras aplikacijos LT72 vartotojų skaičius siekia kiek daugiau nei 155 tūkst.“ – Eltai pateiktame atsakyme nurodė Vidaus reikalų ministerijos (VRM) Strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Bajarūnas.
ELTA primena, kad praėjusių metų liepos pabaigoje sostinės savivaldybė pristatė programėlę „Kovas“, skirtą pranešti apie ekstremalias situacijas bei svarbiausius įvykius mieste. Tikimasi, jog ilgainiui programėlė taps centralizuotu miesto komunikacijos kanalu, per kurį gyventojai galės greičiau gauti informaciją ne tik apie ekstremalias situacijas, bet ir apie kitus įvykius, reikšmingai sutrikdančius kasdienį gyvenimą: didelius eismo uždarymus, gaisrus ar užliejimus.
Programėlėje gyventojai gali rasti ir informaciją apie oro užterštumą, žiedadulkių kiekį bei radiacinį foną mieste. Taip pat joje galima rasti civilinės saugos žemėlapių sluoksnius, kuriuose yra matomos priedangos, kolektyvinės apsaugos statiniai, evakuacijos punktai – šiuos sluoksnius galima atsisiųsti ir naudoti net ir neturint interneto ryšio.
Tuo metu mobilioji programėlė LT72 buvo pristatyta praėjusių metų kovą. Programėlė skirta pasirengimui ekstremalioms situacijoms. Šioje aplikacijoje pateikiama informacija, kaip reikėtų elgtis oro pavojaus, karo grėsmės, branduolinės avarijos, stichinių nelaimių ir kitais atvejais. Programėlėje patiekiami žemėlapiai su artimiausiomis priedangomis, kolektyvinės apsaugos statiniais, perspėjimo sirenomis.
