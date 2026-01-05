Įspėja gyventojus: už šį veiksmą – bauda iki 600 eurų

Kai kas eglutes suskubo papuošti dar lapkritį. Tikėtina, kad dabar jos atrodo nekaip – spygliai gerokai sudžiūvę, o palietus – byra.
„Eglutė pas mus yra gyva, dar šiek tiek laikosi, palaistome“, – pasakojo moteris.
Kiti eglutes, sako, laistantys kasdien.
„Laikosi kuo puikiausiai“, – tikino vyras.
Dar kiti nenori sukti sau galvos, kur eglutę dėti po Trijų Karalių šventės, todėl puošia tik dirbtinę.
„Ir be to – amžius... Nesinori“, – sakė moteris.
„Atvažiavau iš Izraelio, turiu kalėdinę eglutę ir ten. Dirbtinė, pas mus nėra, deja, natūralių eglių, o labai norėčiau“, – pasakojo pašnekovė.
Tie, kurie rinkosi puošti natūralias eglutes, turi skirtingus atsakymus, kur jas dės nupuošę.
„Yra pridavimo taškai – vešime į pridavimo tašką, kur priima tas eglutes, surenka“, – sakė vyras.
„Gyvename nuosavame name, tai nėra problemų – paimame, sukūrename, panaudojame šilumai“, – kalbėjo moteris.
Iškart po Naujųjų eglutę sukūrenti židinyje bandė ir vieno sostinės daugiabučio gyventoja. Deja, viskas peraugo į gaisrą.
„Nelaimingai viskas baigėsi, nes iškrito žarijos ir uždegė aplink esančius degius daiktus – kitas eglutės dalis“, – komentavo Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos viršininkas Aurimas Gudžiauskas.
Apdegė buto sienos ir moters rankos. Dėl to ugniagesiai primena, kaip eglutes namuose deginti taisyklingai.
„Pirmiausia ją vis tik reikėtų tinkamai susmulkinti, kad tilptų į krosnelę, židinį ar kitą šildymo įrenginį, kad aplink būtų švaru, tvarkinga, nebūtų degių medžiagų ir konstrukcijų“, – aiškino A. Gudžiauskas.
Nors, anot ugniagesių, namų židiniuose eglučių geriau visai nedeginti.
„Eglutė būna labai stipriai išdžiūvusi ir dega ypatingai intensyviai. Ji degdama kartais spragsi, žiežirbos ir žarijos šokinėja ir tikrai gali iškristi – ypač iš atvirų židinių“, – įspėjo A. Gudžiauskas.
Kasmet dalis eglučių atsiduria konteineriuose ar prie jų.
„Prašau, nemeskite jų prie komunalinių atliekų konteinerių. Iš tikrųjų taip daryti negalima. Teisės aktai numato baudą – iki 600 eurų“, – perspėjo Vilniaus savivaldybės atstovė Evilin Lubienė.
Savivaldybė prašo luktelėti – Vilnius daugiau nei 130 eglučių surinkimo vietų atidarys pirmadienį, sausio 5 dieną.
„Kai nešite eglutę į surinkimo vietą, ją nupuoškite, išimkite iš maišelių, iš vazonų ir tokią meskite į surinkimo vietą – nes eglutės bus surinktos ir panaudotos biokurui“, – paaiškino E. Lubienė.
Tie, kuriems eglutės jau labai įgriso, jas bet kada gali nuvežti į žaliųjų atliekų surinkimo punktus.
„Eglutes priimsime ir didelių gabaritų surinkimo aikštelėse – jų turime daugiau. Visoje Lietuvoje veikia regioniniai atliekų centrai – paslaugos užtikrinamos visoje šalyje“, – nurodė Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas Paulius Martinkus.
Daliai gyventojų kyla klausimas, ar už eglutės priėmimą atliekų aikštelėje teks mokėti.
„Priimame eglutes nemokamai. Svarbiausia, kad gyventojai jas atvežtų“, – patikino P. Martinkus.
Tuo metu tie, kurių eglutės vazonuose išgyvens iki kovo, bus kviečiami jas pasodinti – Vilniaus savivaldybė, kaip ir kasmet, organizuos bendrą sodinimą. Bendrame sode jau auga apie šimtas buvusių kalėdinių eglučių.
