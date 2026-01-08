Uostamiestyje žiemos išdaigos jau kelia pavojų

Viena klaipėdietė feisbuko grupėje „Žvejybos uosto rajono kaimynai“ įkėlė nuotrauką, kurioje matyti, kad Minijos g. ant vieno namo stogo – didelis sniego sluoksnis, bet kurią akimirką galintis nukristi praeiviams ant galvų.
O kitas miestietis pasidalijo, kad kartą tik per plauką išvengė nelaimės, kai veikiausiai irgi nuo stogo sniegas nukrito jam ant galvos. Pasak vyro, po to tris savaites skaudėjo kaklą.
„Pas mus, Klaipėdoje, kiekvieną kartą vaikštant pro namus bijau, kad kas nors nukris ant galvos. Baisu, kad kas nors rimtai nesusižeistų dėl tokio aplaidumo“, – piktinosi ir garbaus amžiaus klaipėdietė Julija.
Baltijos pr., Debreceno g. ir prie kitų gatvių daugiabučių namų laiptinių pastebėti kabantys nemaži varvekliai.
„Kai eini į laiptinę, o tau virš galvos kabo varvekliai, nėra labai malonu. Tai – pavojinga. Manau, kad reikia telkti žmones ir bandyti patiems juos pašalinti. Būtų didelė tragedija, jei susižeistų mano ar bet kurio kito kaimyno vaikas“, – mintimis dalijosi Šilutės pl. daugiabutyje gyvenanti Elena.
Klaipėdos savivaldybės Statinių administravimo skyriaus vedėjos Jolantos Mickevičienės teigimu, sniegą, krentantį nuo daugiabučių stogų, pastebėjęs gyventojas turėtų informuoti namo valdytoją.
„Pastaruoju metu vyravęs smarkus snygis apklojo storu sniego sluoksniu daugiabučių stogus ir sniegu užvertė daugiabučių namų kiemus. Už daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūrą, taip pat namams priskirtų teritorijų priežiūrą yra atsakingi daugiabučių namų valdytojai, kurie privalo vykdyti miesto savivaldybės tarybos patvirtintų Klaipėdos miesto tvarkymo ir švaros taisyklių nuostatas“, – teigė specialistė.
Taisyklėse numatyta, kad šaltuoju laikotarpiu turi būti šalinamas sniegas, ledas, barstomas smėlis ir (ar) kitos sniegą ir ledą tirpdančios priemonės taip, kad būtų užtikrintas saugus pėsčiųjų ir transporto priemonių judėjimas tvarkomoje teritorijoje.
