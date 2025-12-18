Sostinėje – laikini eismo ribojimai

Kaip pranešė vietos savivaldybė, dėl lietaus nuotekų šulinių remonto ribojimai bus įvesti nuo ketvirtadienio 22 val. ir galios iki penktadienio 13 val.
Eismas bus ribojamas ties Vakarinio aplinkkelio ir Ukmergės gatvės susikirtimu išvažiavimo link A2 kelio (į Ukmergę) kryptimi.
Ribojimų metu išvažiavimo iš Vakarinio aplinkkelio į Ukmergės gatvę jungtyje transporto priemonės bus kreipiamos dešiniau. Ukmergės gatvėje nuo įvažiavimo prie pastato M. Lietuvio g. 6 maždaug 300 metrų atkarpoje eismas vyks viena eismo juosta.
Be to, darbų zonoje bus ribojamas transporto priemonių greitis, gali formuotis spūstys. Dėl laikinų eismo ribojimų galimi 52 ir 87 maršrutų autobusų vėlavimai.
