Šią klaidą daro dažnas lietuvis

Daugiau apie tai kalbėjo „Vilniaus vandenų“ gamybos tarnybos direktorius Viktoras Matonis.
– Ar galima riebalus pilti iš keptuvės, puodo į kriauklę ar tualetą?
– Tikrai riebalų jokioje formoje negalima pilti nei į tualetą, nei į kriauklę namuose, kadangi jie padaro mums didelės žalos – tiek patiems gyventojams, tiek ir mums, kaip įmonei.
– Ar žmonės tai žino, ar daro iš seno įpročio? Kur dėti kaitintus riebalus?
– Dažniausiai žmonės turi įpročius, bet turbūt, primindami nuolat gyventojams, sakydami, kad negalima to daryti, žmonių įpročius pakeisime. Išvirus kažkokius produktus riebaluose, jeigu yra nedidelis kiekis likusių riebalų keptuvėje, užtenka išvalyti servetėle, tą servetėlę išmesti. Jeigu yra didesnis kiekis riebalų, reikėtų juos pilti į atskirą tarą, kurią po to vėliau reikėtų priduoti stambių gabaritų atliekų aikštelėse.
– Kur yra ta riba? Ar keptuvės riebalai, išplauti su vandeniu, nubėgę į nuotekas, jau yra blogai? Ar mažesnis kiekis yra nieko tokio?
– Bet koks kiekis, net ir mažiausias, yra blogai, nes tai yra atlieka. Tai nėra nuotekos, nes į nuotekų tinklus galima išleisti tik nuotekas. Iš tikrųjų, riebalai yra kaip cholesterolis kraujagyslėse – po truputį, keliaujant mūsų vamzdynais, pradedant net nuo pačios kriauklės ar tualeto, kaupiasi ir tiesiog vamzdynai užanka. Dėl to įvyksta avarijos, kurias reikia šalinti, tai kainuoja pinigus.
– Ką blogo daro riebalai ir kokių problemų sukelia? Su kokiomis problemomis susiduria patys gyventojai ir jūs kaip įmonė?
– Patys gyventojai susiduria su tuo, kad, sakykime, užsikemša jų nuotekų sistemos namuose. Tai vėlgi reikia kviestis įmones, kurios atkemša. Kalbant apie mūsų sistemos nuotekų tinklus – iš tikrųjų, paspaudus mygtuką, tie riebalai niekur neišgaruoja, jie keliauja iki mūsų nuotekų valyklos apie 1,5 tūkstančio kilometrų. Jie taip pat, kaip ir kraujagyslėse cholesterolis, kemšasi, aplimpa papildomomis atliekomis, kurios yra tinkluose, ir įvyksta sutrikimai nuotekų sistemoje. Tai yra užsikimšimai, dėl to nuotekos gali išsiveržti į aplinką. Pavyzdžiui, pernai tokių atvejų turėjome 2 tūkstančius. Pastebime, kad kartais tos pačios vietos užsikemša. Tai reiškia, kad žmonės nekeičia įpročių taip, kaip norėtume pakeisti.
– Ar jūs matote poreikį su tuo kažkaip kovoti? Ar tik per švietimą ir ilgus metus to išmoksime?
– Iš tikrųjų, viskas priklauso nuo mūsų pačių. Visų pirma, tai ir yra būtent mūsų įpročiai. Visus raginu nepilti aliejaus ir kitų atliekų į kriaukles, tualetą, nes kitų priemonių kaip ir nėra. Viskas priklauso nuo mūsų atsakomybės, nuo to, kaip mes mylime gamtą ir kaip norime prisidėti prie gamtos saugojimo. Mūsų įprotis – nepilti aliejaus ir riebalų į kriauklę – padės tausoti gamtą ir saugoti netgi tą pačią mūsų Baltijos jūrą, kur mūsų nuotekos keliauja Nerimi, Nemunu iki Baltijos jūros.
Jeigu nepakeisime įpročių, nesikeis ir situacija.
– Sakote, kad pernai tokių atvejų buvo 2 tūkstančiai, kartais jie net pasikartojantys tose pačiose vietose. Žmonių sąmoningumas nedidėja ir jie daro vėl tą patį?
– Mes ir raginame keisti įpročius – tik nuo mūsų pačių reikia pradėti. Jeigu nepakeisime įpročių, nesikeis ir situacija. Visus raginame prisidėti prie gamtos tausojimo, avarijų mažinimo, užsikimšimų mažinimo tinkluose, keičiant įpročius ir aliejų pilant į tam tikras talpas bei vežant į stambiagabaričių atliekų aikšteles.
– Kalbant apie nuotekų valyklas – kokių problemų ten sukelia riebalai? Ar jų ten taip pat daugėja, ar, kaip sakote, viskas lieka vamzdynuose?
– Lieka ir vamzdynuose, kaip minėjau, būna užsikimšimų ir vamzdynuose, tačiau bet kuriuo atveju po to atiteka visi riebalai iki mūsų nuotekų valyklos. Mūsų valyklos yra rekonstruotos ir moderniausios Baltijos šalyse. Riebalai gadina mūsų įrangą. Mes per pirmąjį pusmetį surinkome 22 tonas riebalų. Tai kokie geri penki didžiuliai sunkvežimiai. Iš tikrųjų pasekmė yra ta, kad gadinama įranga, nes riebalai yra lipnūs, užsikemša kartu su kitomis atliekomis. Dėl to tenka remontuoti įrenginius, bet, nepaisant to, išvalome visas nuotekas geriau, negu yra reikalavimai.
– Ką dar žmonės pila į kanalizaciją? Ką jūs dar randate vamzdynuose arba, galiausiai, kas atkeliauja iki nuotekų valyklos? Kodėl žmonės tai daro?
– Gal būtų lengviau pasakyti, ko mes nerandame. Iš tikrųjų, tai randame visko. Jeigu pasižiūrėtume, kas atkeliauja į mūsų nuotekų valyklą ir ką surenkame, tai ir plaukai, ir servetėlės, ir sauskelnės, ir dantų krapštukai, ir ausų krapštukai, ir kilimai. Tai, ką, turbūt, žmonės turi po ranka, kitą kartą išmeta tiesiog į tualetą, nepagalvodami, kad, nuspaudus mygtuką, tos atliekos neišgaruoja.
– Iš principo, kiekviena atlieka turi turėti savo šiukšlių kibirą, savo vietą, ir tai nėra nei kriauklė, nei tualetas.
– Visiškai teisingai, tikrai taip – turime atliekas mesti į atliekų dėžę, o nuotekas išleisti į nuotekų tinklus.
