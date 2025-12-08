 Aplinkosaugininkai: „Homanit Lietuva“ užteršė aplinką

2025-12-08 15:55
BNS inf.

Aplinkosaugininkai nustatė, kad Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovė „Homanit Lietuva“ užteršė aplinką, kai lapkričio pabaigoje į aplinką pateko dalis gamyklos nuotekų, pirmadienį pranešė Aplinkos apsaugos departamentas.

gamykla „Homanit Lietuva“
gamykla „Homanit Lietuva“ / L. Balandžio / BNS nuotr.

Atlikus nuotekų ėminių tyrimus nustatyta, kad dvi medžiagos viršijo normas: vienos kiekis normą viršijo kiek daugiau nei du kartus, kitos – beveik devynis kartus.

Pasak pranešimo, po incidento „Homanit Lietuvos“ darbuotojai uždarė paviršinių nuotekų išleidimo į aplinką sklendę. Be to, įmonė išplovė nuotekų sistemą, jas išpumpavo į talpą ir jos bus perduotos atliekų tvarkytojams.

Įmonėje atliekami remonto darbai, kad incidentas nepasikartotų, o atsakingam asmeniui bus taikoma administracinė atsakomybė.

Kaip lapkritį rašė BNS, gamykloje užsikišus gamybos nuotekų surinkimo linijai ir pakilus surenkamo vandens kiekiui šuliniuose į aplinką pateko dalis nuotekų. Be to, birželį fiksuotas incidentas, kai į aplinką pateko perteklinis plaušas.

Pagirių bendruomenė kritikuoja „Homanit Lietuvos“ veiklą vandenvietės teritorijoje, gyventojai ne kartą piketavo ir reikalavo iškelti gamyklą iš šios teritorijos.

ironija
čia gi vadinama "investicija", prie kurios negalima kišti nagų
0
0
