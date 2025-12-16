Įvardijo didžiausią būsto pirkėjų klaidą

Kokių būna problemų ir kaip jų išvengti, pasakojo „Vilniaus vandenų“ Naujų klientų prijungimo skyriaus vadovė Aurelija Dapkūnienė.
– Kodėl iš tiesų perkant būstą – namą, kotedžą – svarbu domėtis ne tik jo kaina ir kitais dalykais, bet ir tuo, ar jis prijungtas prie vandens ir nuotekų tinklų?
– Todėl, kad požeminės komunikacijos nesimato. Turbūt žmonės dėl to dažnai jas pamiršta. Bet jos lygiai taip pat, kaip įvažiavimas ar elektros stulpai, yra labai svarbios – ir vandentiekio, ir nuotekų sistemos. Jeigu būstas prijungtas prie centralizuotų sistemų, visada gausite švarų, tyrą vandenį, kurio kokybę nuolat tikriname, ir nereikės rūpintis gręžiniu.
Lygiai taip pat su nuotekomis: nebus jokių rūpesčių dėl išvežimo, statybos, nuotekų užgriebimo duobių. Tuo pasirūpins „Vilniaus vandenys“.
– Garsioji istorija Pilaitės rajone: statytojas žadėjo, galiausiai neprijungtas visas nuotekų tinklas, ilgi metai teismų… Tai buvo garsiausia istorija. Kokių dar panašių esate turėję ir kuo jos pasibaigė?
– Taip, atsitinka tokių situacijų, kad statytojai bankrutuoja, neužbaigia darbų. Šiuo atveju tai buvo tikrai didžiausia istorija, bet būna ir mažesnių. Padedame gyventojams išspręsti šitas problemas: kartu su savivaldybe žiūrime, kiek infrastruktūros yra pastatyta. Bet yra įvairių sprendimo būdų – arba perima kitas statytojas ir užbaigia infrastruktūrą, arba patys naudotojai gali perimti startinius įsipareigojimus ir juos užbaigti.
Taip pat savivaldybė gali perimti tuos tinklus per bešeimininkių tinklų procedūrą – būtent tai Pilaitėje ir bus padaryta. Tik procesas užtrunka, nes trūko dokumentacijos. Labai svarbu, kiek statytojas yra pažengęs, kiek tinklų pastatyta ir kiek liko nepadaryta.
Pasikalbėkite su kaimynais – kaip jiems sekasi, ar nėra problemų.
– Kiek tai dažnai yra mažų statytojų problema ir kiek – didžiųjų? Matyt, didieji viską sutvarko nuo pradžios iki pabaigos?
– Taip, jeigu statytojas patyręs, atsakingas, tai tikrai sutvarko ir jokių problemų nebūna. Bet kartais atsitinka, kad pabando – nesigavo, baigėsi pinigai. Ir tada turime tą problemą.
– Bet štai išsirinkau kotedžą ar namą, jis kažkur Vilniaus pakraštyje. Statytojas sako, kad viskas tarsi yra. Vamzdžius name matau, bet prie ko jie prijungti – neįsivaizduoju. Ar galiu kažkur tai pasitikrinti?
– Taip, taip, visada galite pasižiūrėti. Mūsų tinklalapyje yra infrastruktūros žemėlapiai. Ten labai aiškiai matosi, kur ta infrastruktūra yra, ir net pagal legendą galima matyti, kieno ji. Svarbu, kad tai būtų bendrovės tinklai – tuomet tikrai neturėsite problemų, jie yra eksploatuojami, viskas bus gerai, gausite tvarkingą paslaugą.
Bet vis tiek pasižiūrėkite, kieno tie tinklai, nes būna taip, kad statytojai pastato, užbaigia infrastruktūrą, bet neperduoda savivaldybei ar mums eksploatuoti. Tokiu atveju tikrai verta pasigilinti: kokia statytojo reputacija, kuo viskas baigiasi. Pasikalbėkite su kaimynais – kaip jiems sekasi, ar nėra problemų. Iš tikrųjų tai irgi labai svarbu: kieno tie tinklai.
