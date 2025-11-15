„Klaipėdos vandens“ nuotekų tyrimai atitinka aukščiausius standartus: akredituota dar viena sritis

Šį nepriklausomą įvertinimą suteikė Nacionalinis akreditacijos biuras (NAB). Jis patvirtina, kad „Klaipėdos vanduo“ užtikrina aukštą atliekamų nuotekų, paviršinio vandens, dumblo ir dirvožemio tyrimų kokybę, patikimumą ir kontrolę. NAB išduotą pažymėjimą galima rasti ČIA.
Nuo 2026 m. Lietuvoje įsigalios aplinkosaugos reikalavimas, kuris numato, jog nuotekų mėginiai būtų imami tik akredituotomis metodikomis. Taip visoje šalyje siekiama užtikrinti vienodą ir patikimą nuotekų kokybės kontrolę.
„Reikalavimams ruošiamės iš anksto. Džiugu, kad jau kurį laiką dirbame pagal aukščiausius standartus ir atitinkame ES aplinkosaugos reikalavimus. Išplėsta akreditacija reiškia, kad galime teikti visapusiškas paslaugas: imti nuotekų mėginius ne tik rankiniu būdu, bet ir naudojant mobilius ar stacionarius automatinius semtuvus. Ačiū visai komandai, kuri įrodė, jog esame moderni, kompetentinga ir kokybiškas paslaugas teikianti bendrovė“, – sakė „Klaipėdos vandens“ generalinis direktorius Benitas Jonikas.
Taip pat praplėtus akreditacijos sritį, bendrovė gali pasiūlyti akredituotą automatizuoto mėginių ėmimo paslaugą, o prireikus ir galimybę išsinuomoti mobilią įrangą paros nuotekų stebėsenai.
Kuo svarbūs Nuotekų laboratorijoje atliekami tyrimai?
„Klaipėdos vandens“ Nuotekų laboratorija tiria paviršinio vandens, upių ir upelių, nuotekų, nuo priekrantės iš marių, jūros bei dumblo mėginius. Vien per šių metų pirmąjį pusmetį buvo ištirta apie 2,7 tūkst. mėginių ir atlikta virš 17 tūkst. tyrimų.
Bendrovė eksploatuoja 13 nuotekų valyklų – vieną didžiausią Klaipėdos mieste ir 12 mažesnių rajone – tad dalis tyrimų skirti būtent šių valyklų technologinių procesų nuolatinei stebėsenai. Didelis dėmesys skiriamas ir pramonės įmonėms – jų išleidžiamų nuotekų kontrolė padeda laiku identifikuoti taršą ir apsaugoti vandens telkinius.
Tyrimų paslaugos teikiamos ir gyventojams, ir verslui, tad kiek-vienas gali pasitikrinti savo išleidžiamų nuotekų, vandens ar dirvožemio būklę. Daugiau informacijos apie tai galima rasti „Klaipėdos vandens“ interneto svetainėje.
