Sostinės gyventojams – nemaloni žinia

2025-12-18 10:30
ELTOS inf.

Nuo kitų metų vasario bendrovės „Vilniaus vandenys“ aptarnaujamiems sostinės gyventojams vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina augs apie 11 proc., pranešė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT).

Butų gyventojams paslaugų kaina sieks 2,02 euro už kubinį metrą (be PVM) ir per mėnesį sieks 10,65 euro. Skaičiuojama, kad mokama suma sudarys 0,62 proc. ir neviršys 4 proc. vidutinių šeimos pajamų.

Tuo metu individualių namų gyventojams vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina sudarys 1,99 euro už kubinį metrą (be PVM).

VERT teigimu, kainų augimą lėmė padidėjusios ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos ir investicijų grąža, susijusi su 2023 metų įgyvendintomis 35,66 mln. eurų investicijomis, taip pat papildoma 8,30 mln. eurų investicijų dedamoji, realizuoto vandens kiekio skirtumai ir augusios sąnaudos.

„Vilniaus vandenys“ aptarnauja daugiau nei 600 tūkst. vartotojų Vilniaus mieste ir rajone, taip pat Šalčininkų ir Švenčionių rajonų savivaldybėse.

