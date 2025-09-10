Prie Migracijos departamento – protestas dėl kamerūniečio deportacijos

Trečiadienio rytą prie Migracijos departamento susirinko būrelis „Sienos grupės“ atstovų, kurie rankose laikė plakatus su užrašais „Stop kaubojiškai deportacijai“, „Žmogaus teisės neturi sienų“, „Nedeportuok artimo savo“, „Push dictators, not refugees“.
Anot nevyriausybinės organizacijos teisininkės Emilijos Švobaitės, susirinkusieji protestavo prieš Migracijos departamento veiksmus Lietuvoje su šeima gyvenančio Kamerūno piliečio atžvilgiu.
Pasak E. Švobaitės, „Sienos grupė“ gavo žinią, kad antradienį Kamerūno pilietis buvo sulaikytas ir priimtas sprendimas dėl jo deportacijos, nepaisant to, jog teismai, atsižvelgę į tai, kad vyras Lietuvoje gyvena su žmona ir mažamečiu vaiku, yra priėmę jam palankius sprendimus.
„Teismai jau du kartus yra panaikinę Migracijos departamento sprendimą išsiųsti šitą asmenį (iš Lietuvos – ELTA), atsižvelgiant į tai, kad vaikas turi augti su abiem savo tėvais, atsižvelgiant į geriausius vaiko interesus bei į tai, kad Lietuvoje esantis mama yra pažeidžiamas asmuo, turi pabėgėlio statusą. Tai iš tikrųjų tokiu sprendimu (išsiųsti Kamerūno pilietį iš Lietuvos – ELTA) yra atskiriama šeima“, – žurnalistams kalbėjo E. Švobaitė.
Teisininkės teigimu, buvo pranešta, kad kamerūnietis bus deportuotas iš Lietuvos trečiadienį, nors, kaip sakė E. Švobaitė, minėtas asmuo esą net neturėjo galimybės susisiekti su teisiniu atstovu, paprašyti teismo sustabdyti deportaciją.
E. Švobaitė patikslino, kad Kamerūno piliečiui palankus teismo sprendimas, dėl kurio jis galėtų likti Lietuvoje, įsiteisės ketvirtadienį.
„Migracijos departamentas galėjo pasinaudoti teisine galimybe apskųsti tokį sprendimą, siekdami išsiųsti šį žmogų, bet vietoje to jie pasirinko deportuoti žmogų, kol teismo sprendimas neįsiteisėjo. Tai yra skubota, brutali deportacija, iš esmės išardanti šeimą“, – aiškino teisininkė.
Pasak jos, kamerūnietis į Lietuvą atvyko 2021 m. per Baltarusijos sieną. Vyras, anot E. Švobaitės, teikė prašymą Lietuvos institucijoms dėl prieglobsčio suteikimo, tačiau jo prašymas buvo atmestas. Visgi, kaip teigė teisininkė, nors kamerūnietis Lietuvoje gyvena neteisėtai, pagal Europos Sąjungos teisę, jam sukūrus šeimą, būtina užtikrinti vaiko interesą augti su abiem tėvais, tad ir pats asmuo esą negali būti deportuojamas.
„Bet Europos Sąjungos teisė sako, kad net, jei asmuo yra neteisėtai Lietuvoje, sukūrus šeimą, vis dėlto vaiko interesas prioritetinis augti su abiem tėvais yra viršesnis ir būti į tai atsižvelgta, asmuo turi teisę į šeimos susijungimą“, – aiškino „Sienos grupės“ teisininkė.
E. Švobaitė teigė, kad Kamerūno pilietis buvo sulaikytas Pabradėje.
„Tiesiog vakar dieną be jokio įspėjimo jis buvo sulaikytas, neturėjo jis jokios galimybės net susirinkti daiktų. Mama kartu su vaiku vakar vyko į Pabradę, mėgino susitikti su vyru, padedama mūsų organizacijos savanorių“, – pasakojo E. Švobaitė.
Migracijos departamentas Eltą informavo, kad komentarų dėl deportuojamo kamerūniečio situacijos neteiks, kadangi, pasak departamento, tai yra susiję su asmens duomenų apsauga.
ELTA primena, kad migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24 tūkst. neteisėtų migrantų.
