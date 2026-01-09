Naujoji Migracijos departamento vadovė pritaria griežtesnei migracijai

Jos teigimu, Lietuva nesiekia mažinti migrantų skaičiaus šalyje, tačiau norima užtikrinti geresnę imigracijos proceso kontrolę.
„Nesame suformavę dar Migracijos departamento pozicijos, bet kaip aš suprantu ir kaip buvusi Vidaus reikalų ministerijos tarnautoja – Vidaus reikalų ministerijos pozicija yra migracijos politiką griežtinti. Bet griežtinti tik dėl to, kad nebūtų piktnaudžiaujama migracijos procedūromis“, – LRT radijui penktadienį sakė I. Gasperė.
„Nėra taip, kad mes norime sumažinti migrantų skaičių tokį kaip skaičių. Norime griežtinti dėl to, kad nebūtų piktnaudžiaujama, kad nebūtų teikiami suklastoti dokumentai, kad atvykstama vienais pagrindais, o būnama Lietuvoje kitais pagrindais“, – kalbėjo ji.
Pasak departamento vadovės, yra įvairių būdų, kaip užsieniečiai gali manipuliuoti imigracijos procesu – pavyzdžiui, atvykti į Lietuva studijų pagrindais, tačiau dirbti, sudaryti fiktyvias santuokas.
„Yra daug atvejų (...), kokie galimi piktnaudžiavimai imigracijos pačiu procesu“, – pabrėžė ji.
Kaip rašė BNS, Seimas gruodį ėmėsi svarstyti Vyriausybės iniciatyvą koreguoti migracijos politiką. Siūloma, kad trečiosios šalies pilietis gauti leidimą laikinai gyventi ir dirbti galėtų, jei atitiktų bent vieną iš sąlygų – turėtų tinkamą kvalifikaciją arba per pastaruosius trejus metus būtų dirbęs bent vienerius metus. Pataisomis taip pat norima griežtinti studentų įsivežimo tvarką.
Naujoji departamento vadovė taip pat pabrėžė sieksianti didesnės migrantų integracijos.
„Kad bendradarbiautume su užsieniečių bendruomenėmis ir matytume tą bendrą interesą, kad integruotis į mūsų visuomenę yra ir jų interesas. Iš to išloštume mes visi. Tai aš tą integraciją ir lietuvių kalbą matau kaip labai teigiamą pasikeitimą“, – kalbėjo I. Gasperė.
Ji taip pat pažymėjo, jog užsieniečiai turėtų išmokti lietuvių kalbą, ypač – paslaugų sektoriuje dirbantys migrantai.
„Lietuvių kalbą jie galėtų prisitaikyti ir išmokti bent kažkokiu tai lygiu. Dabar iš visų reikėtų A1 (lietuvių kalbos lygio – BNS) sertifikato reikalauti, kur paslaugų sferoj dirba žmonės. Nes tai yra tiesiog pagarbos valstybei ženklas“, – sakė I. Gasperė.
Ilgametė Vidaus reikalų ministerijos darbuotoja I. Gasperė Migracijos departamentui vadovauja nuo ketvirtadienio, ji pareigose pakeitę Eveliną Gudzinskaitę.
Departamentas sprendžia užsieniečių teisinės padėties Lietuvoje klausimus, vykdo pilietybės atkūrimo, netekimo, priesaikos procedūras, išduoda asmens tapatybės dokumentus piliečiams, kelionės dokumentus bei leidimus gyventi užsieniečiams.
