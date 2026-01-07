Pranešė, kas vadovaus Migracijos departamentui

Pasak vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, departamentui ir jos vadovei keliami tikslai užtikrinti efektyvų migracijos procesų valdymą, aukštą paslaugų kokybę, veiklos atsparumą krizėse, nuoseklų valstybės migracijos politikos įgyvendinimą.
„Migracijos departamentas šiandien veikia itin sudėtingoje ir dinamiškoje aplinkoje. Naujoji vadovė turės atlikti svarbų vaidmenį stiprinant šios institucijos efektyvumą ir visuomenės pasitikėjimą migracijos procesais“, – pranešime cituojamas ministras.
Pasak VRM, vieni svarbiausių darbų, kuriuos per ateinančius penkerius metus turi atlikti departamentas, yra Migracijos pakto įgyvendinimas, MIGRIS ir elektroninio parašo sistemos plėtra, e-wallet (liet. elektroninės piniginės) projekto įgyvendinimas, prašymų dėl pilietybės nagrinėjimo terminų sutrumpinimas, darbuotojų darbo sąlygų gerinimas.
Taip pat numatoma plėtoti bendradarbiavimą su valstybės institucijomis, savivaldybėmis, verslu, užsieniečių bendruomene ir švietimo įstaigomis, siekiant užtikrinti efektyvų migracijos politikos įgyvendinimą.
Kaip pažymėjo VRM, I. Gasperė yra ilgametė ministerijos darbuotoja ir kvalifikuota teisininkė, turinti daugiau nei 20 metų patirties valstybės tarnyboje.
Ji prisidėjo sprendžiant sudėtingus migracijos, užsieniečių teisinės padėties, tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir procesų valdymo klausimus, laikinai vadovavo valstybės įstaigoms, nuo 2022 metų yra paskirta „Regitros“ valdybos nare.
Naujoji vadovė sako sieksianti departamente užtikrinti sklandų ir kokybišką paslaugų teikimą, stiprinti darbuotojų kompetencijas, modernizuoti procesus, plėtoti konstruktyvų dialogą su socialiniais partneriais ir tarptautinėmis institucijomis.
„Sieksiu, kad departamentas vertintų kiekvieno darbuotojo indėlį ir taptų patraukliu darbdaviu ieškantiems karjeros galimybių, o klientams ir verslo įmonėms teiktų paslaugas efektyviai ir kokybiškai, laikantis teisės normų“, – cituojama I. Gasperė.
Ji Migracijos departamento direktorės pareigose pakeitė nuo 2015-ųjų įstaigai vadovavusią Eveliną Gudzinskaitę, kurios antroji kadencija baigėsi pernai lapkritį. Nuo tada įstaigai laikinai vadovavo direktorės pavaduotoja Lucija Voišnis.
Anot VRK, Migracijos departamento vadovo konkurso vertinimo komisijos etape dalyvavo devyni pretendentai. Iš viso buvo gauti 23 prašymai dalyvauti konkurse ir 19 pretendentų atitiko reikalavimus.
Kandidatus vertino Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymu sudaryta konkurso komisija, kurią sudarė agentūros ir VRM atstovai.
Kaip rašė BNS, pernai spalį paskelbtas konkursas Migracijos departamento direktoriaus pareigoms užimti rengtas antrą kartą. Pirmasis konkursas vyko gegužę, bet tuomet V. Kondratovičiaus kandidatai neįtikino.
Departamentas sprendžia užsieniečių teisinės padėties Lietuvoje klausimus, vykdo pilietybės atkūrimo, netekimo, priesaikos procedūras, išduoda asmens tapatybės dokumentus piliečiams, kelionės dokumentus bei leidimus gyventi užsieniečiams.
Įstaigoje dirba daugiau nei 500 darbuotojų.
