Klimato savaitė Vilniuje džiugins renginių gausa – laukia kūrybinės dirbtuvės, žaidimai, žygiai

„Žaliosios sostinės metai – tai proga ne tik kalbėti apie pokyčius, bet ir juos patirti kasdieniame gyvenime. Norime, kad Klimato savaitė būtų būtent tokia – artima, gyva ir įtraukianti. Čia ne tik dalinsimės idėjomis, bet ir imsimės veiksmų: žaisime, kursime, žygiuosime ir atrasime sprendimus, kurie padeda miestui tapti tvaresniam. Džiaugiamės galėdami šią patirtį suteikti vilniečiams ir parodyti, kad tvarumas gali būti ne tik prasmingas, bet ir įdomus, kūrybiškas bei labai asmeniškas“, – sako projekto „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ vadovė Jurga Pociūtė-Mikūtienė.
Klimato savaitės renginiai skirti visiems – nuo smalsių vaikų iki aktyvių senjorų. Jie vyks įvairiose sostinės vietose: „Miesto laboratorijoje“, Energetikos ir technikos muziejuje, vaikų ir jaunimo centre „Hobiverse“, Medinės architektūros centre ir kitose erdvėse.
Kiekvienas ras ką veikti
Savaitė prasidės jaunimui skirtomis kūrybinėmis dirbtuvėmis – stalo žaidimo „Pokyčių maršrutas“ testavimu. Čia dalyviai taps žaidimo kūrėjais ir prisidės prie edukacinio įrankio, nagrinėjančio realias miesto taršos problemas, vystymo. Tai puiki proga iš arti pamatyti, kaip gimsta sprendimai, ir įsitraukti į procesą jau pačioje idėjos stadijoje.
Antrąją savaitės dieną vyks netradicinės kūrybinės dirbtuvės „Klimato dieta“, kuriose Vilnius bus tyrinėjamas kaip gyvas organizmas. Dalyviai kartu su socialine dizainere Jurga Želvyte kurs „mitybos planą“, padėsiantį mažinti emisijas ir didinti miesto gyvybingumą.
Tą pačią dieną vyks ir dirbtuvės „Atnaujink rūbą TERMO spaudos pagalba“, skirtos suaugusiesiems ir vyresniems vaikams. Jose dalyviai susipažins su tekstilės švaistymo problema ir žiedinio dizaino principais, kurs eskizus bei atnaujins savo atsineštą drabužį termo spaudos ir tekstilinių markerių pagalba. Tai puiki galimybė kūrybiškai pažvelgti į tvarumą ir suteikti antrą gyvenimą savo aprangai.
Tvarumo temos toliau bus nagrinėjamos dirbtuvėse „Klimato freska“ – interaktyviame kortelių žaidime, kuris per tris valandas padeda suprasti, kaip tarpusavyje susijusios klimato kaitos priežastys ir pasekmės. Dalyviai dirbs komandose, dėlios ryšius tarp procesų ir galiausiai susikurs savo asmeninį veiksmų planą. Tai smagus ir įtraukiantis būdas pažinti sudėtingą klimato kaitos tinklą – tinkamas tiek naujokams, tiek jau besidomintiems šia tema.
Savaitės viduryje renginiai iš uždarų erdvių persikels į miestą. Pažintiniame žygyje „Klimato paradoksai“ kartu su klimatologu Silvestru Dikčiumi dalyviai išgirs, kodėl miesto mikroklimatas gali būti toks skirtingas ir kaip prie jo prisitaikyti.
Klimato savaitę vainikuos edukacinis užsiėmimas „Gyvas miestas“, kviesiantis pažvelgti į Vilnių kaip į gyvą ekosistemą ir susipažinti su vietine bioįvairove bei patirti netikėtą miesto medaus degustaciją. Tuo metu edukacija „Vandenilis“ leis žvilgtelėti į švarios energijos ateitį – nuo mokslo istorijos iki praktinio taikymo transporto ir energetikos srityse.
Visi Klimato savaitės renginiai yra nemokami, tačiau reikalinga išankstinė registracija. Visa programa ir registracijos nuorodos – www.zaliasvilnius.lt.
Klimato savaitė Vilniuje džiugins renginių gausa – laukia kūrybinės dirbtuvės, žaidimai, žygiai
Spalio 20–26 d. Vilniuje vyks Klimato savaitė – kviečianti ne tik išgirsti, bet ir patirti klimato kaitos iššūkius iš arti. Nuo stalo žaidimų testavimo ir kūrybinių dirbtuvių iki edukacinių žygių su klimatologu – visą savaitę ieškosime, kaip mūsų sprendimai veikia miestą, ir kartu atrasime žalesnius kasdienius pasirinkimus.
„Žaliosios sostinės metai – tai proga ne tik kalbėti apie pokyčius, bet ir juos patirti kasdieniame gyvenime. Norime, kad Klimato savaitė būtų būtent tokia – artima, gyva ir įtraukianti. Čia ne tik dalinsimės idėjomis, bet ir imsimės veiksmų: žaisime, kursime, žygiuosime ir atrasime sprendimus, kurie padeda miestui tapti tvaresniam. Džiaugiamės galėdami šią patirtį suteikti vilniečiams ir parodyti, kad tvarumas gali būti ne tik prasmingas, bet ir įdomus, kūrybiškas bei labai asmeniškas“, – sako projekto „Vilnius – Europos žalioji sostinė 2025“ vadovė Jurga Pociūtė-Mikūtienė.
Naujausi komentarai