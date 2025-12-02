Aktorių vedamos kūrybinės dirbtuvės peraugo teatro erdves

„Jau kelerius metus kūrybinės dirbtuvės vykdavo Klaipėdoje: arba pas mus teatre, arba važiuodavome į žmones su negalia vienijančių įstaigų filialus, tačiau Klaipėdoje socialinių ir kultūrinių paslaugų pasiūla dažniausiai būna didesnė nei regionuose, tad natūraliai nusprendėme, jog savo veiklą norėtume pasiūlyti ir Vakarų Lietuvos mažesniems miesteliams. Mūsų tikslas – atvežti teatrą tiems, kurie turi mažiau galimybių jame apsilankyti“, – apie apsisprendimą kūrybines dirbtuves išvežti iš jų namų, teatro, pasakojo už „Esminių mazgų“ ciklo veiklas atsakinga Klaipėdos dramos teatro kultūros projektų koordinatorė Emilija Tautkevičiūtė.
Pirmosios dvi išvykos suplanuotos gruodžio pradžioje: gruodžio 2 d. į Šilutės socialinių paslaugų centrą ir gruodžio 4 d. į Gargždų socialinių paslaugų centrą. Sausį numatoma iniciatyvą pratęsti, jau planuojama kelionė į Telšių rajono neįgaliųjų draugiją. Pasak E. Tautkevičiūtės, žmones su įvairiomis negaliomis vienijančios organizacijos gali pačios kreiptis į teatrą ir teirautis galimybės pasikviesti tokias dirbtuves į savo erdves. Patys kūrybinių dirbtuvių užsiėmimai paprastai trunka apie valandą, jas veda du aktoriai, po jų vyksta refleksija – dalijamasi įspūdžiais ir potyriais.
„Man stebint ir kartais pačiai dalyvaujant dirbtuvėse, visada smagu matyti, kaip dalyviai nustemba supratę, kokie kūrybiški jie patys yra. Per valandą su puse, rodos, persikeli į visiškai kitokią, alternatyvią realybę, kurioje nėra išorinių spaudimų, rėmų ar baimių. Aktoriai sukuria labai saugią ir jaukią aplinką visiems pabūti drauge, žaisti teatrą ir nagrinėti savo kūrybiškumą. Bet ne tik teatras duoda naudą dirbtuvių dalyviams, puikią atmosferą kuria ir patys dalyviai: kiekvieną kartą liekame labai įkvėpti nuoširdaus ryšio ir džiugesio“, – teatro inicijuotų dirbtuvių sėkme dalijosi E. Tautkevičiūtė.
Kūrybines dirbtuves veda jau nusistovėjusi aktorių grupelė, savo užsiėmimą jie struktūruoja pagal šiek tiek skirtingas temas. Dirbtuvių metu aktoriai taiko ir apjungia įvairius savo profesinėje veikloje naudojamus įrankius, pagal tai, į ką daugiau nukreiptos konkrečios dirbtuvės, gali būti naudojami įvairūs teatriniai pratimai ryšio kūrimui, savęs ir kito pažinimui, pratimai skirti kūno ir judesių išlaisvinimui, improvizacijos ir retorikos lavinimui ir t. t. Gruodžio mėnesio dirbtuves ves Samantos Pinaitytės ir Karolio Maiskio duetas. Sausį į Telšius ruošiasi Digna Kulionytė ir Jonas Viršilas.
„Mums su Jonu dirbtuvėse svarbiausia sukurti saugią, atvirą erdvę, kurioje dalyviai galėtų tyrinėti savo kūrybinius impulsus ir jaustųsi matomi bei girdimi. Koncentruosimės į santykį – su garsais, erdve, su drauge susibūrusiais žmonėmis, o svarbiausia su pačiais savimi. Norime padėti dalyviams atrasti, kad teatras gali būti saugi erdvė patirti kūrybą savaip, be spaudimo ir lūkesčių, o pats procesas gali tapti bendravimo ir saviraiškos būdu“, – pasakojo viena iš Klaipėdos dramos teatro aktorių, nuosekliai dalyvaujančių „Esminių mazgų“ veikloje D. Kulionytė. Viena iš šio teatro scenoje labiausiai užimtų jaunosios kartos aktorių minėjo randanti laiko „Esminiams mazgams“, nes juose įžvelgia didžiulę prasmę, „tokiose dirbtuvėse teatras atsitraukia nuo formalių taisyklių ir tampa tiesiog būsenų, garsų, judesių tyrinėjimu. Įdomu stebėti, kaip žmogus atranda kažką naują apie save ir supantį pasaulį. Dalyviams tai dažnai tampa džiaugsminga saviraiškos patirtimi, per žaidimus ir veikimą kartu kuriamas pasitikėjimas ir stiprinamas bendrumo jausmas. Kūryba čia tampa ne tik menine, bet ir socialine patirtimi“.
Aktorė pabrėžė, kad tiek jai, tiek jos kolegoms dalyvavimas kūrybinėse dirbtuvėse taip pat yra brandinanti patirtis, o kiekvienas susitikimas su žmonių grupėmis suteikia vis daugiau įgūdžių, „su kiekvienomis dirbtuvėmis jaučiuosi vis labiau paaugusi, įgyta patirtis suteikia galimybę vis geriau pasiruošti kitoms dirbtuvėms, atsipalaiduoti ir atvira širdimi eiti į susirinkusių į dirbtuves žmonių įsiklausymą, suprasti, ko jiems reikia čia ir dabar, lanksčiai prisitaikyti ir keisti įvykių eigą“.
Kiekvienais metais „Esminiai mazgai“ šiek tiek ūgteli, atsiranda naujų ryšių ir iniciatyvų. Praėjusiais metais pradėta dirbti su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais, šių metų naujovė – išvykos į regioną. Lygiagrečiai su naujovėmis tęsiasi ir pradėti darbai – aktoriai ruošiasi skaityti pjeses Lietuvos aklųjų bibliotekos Klaipėdos filiale, tęsiamos išvykos į Lietuvos kalėjimus, kūrybinės dirbtuvės žmonėms su įvairiomis negaliomis vyks ir teatro erdvėse.
„Manau, kad keliauti į regionus yra labai svarbu, teatras neturėtų būti siejamas tik su didmiesčiais ar institucijomis. Išvykstamosios dirbtuvės leidžia lengviau pasiekti bendruomenes, kurios ne visada turi galimybę dalyvauti kultūriniuose procesuose. Tokie susitikimai skatina prieinamumą, mažina kultūrinę atskirtį ir leidžia mums patiems pamatyti kitokius žmonių ritmus, jų gyvenimo realijas“, – „Esminių mazgų“ viešnagių regione svarbą apibendrino D. Kulionytė.
Pačiame Klaipėdos dramos teatre artimiausi „Esminių mazgų“ iniciatyvos renginiai: gruodžio 5 d. spektaklis „Vakarų krantinė“ ir gruodžio 10 d. spektaklis „Requiem“ bus rodomi su pritaikymu žmonėms, turintiems klausos negalią.
Naujausi komentarai