„Laiko keliautojai“ – kai vasara tampa nuotykiu

Stovyklos tikslas buvo ne tik pasirūpinti turiningu vaikų vasaros poilsiu, bet ir atverti jiems duris į istoriją – per žaidimus, kūrybines dirbtuves ir patyrimines edukacijas.
Čia vaikai susipažino su įvairių istorinių laikotarpių kasdienybe, kultūra, menu ir net mitybos ypatumais.
Rezultatai viršijo lūkesčius. Gilindami istorines žinias ir kritinį mąstymą, vaikai interaktyviai tyrinėjo skirtingų epochų kultūrą, meną bei gyvenimo būdą.
Jie gebėjo atpažinti istorinių laikotarpių ypatumus, juos analizuoti ir sieti su dabartiniu pasauliu.
Tokiu būdu istorija vaikams tapo, gyvu, patiriamu pasakojimu.
Kiekviena diena stovykloje buvo tarsi naujas istorinis laikotarpis: vaikai tapo senovės egiptiečiais, viduramžių gyventojais.
Jie eksperimentavo su skirtingų epochų meno technikomis, gamino autentiškus patiekalus, kūrė senovinius piešinius, herbą, improvizuotai vaidino to laikmečio scenas.
Kūrybinės ir patyriminės veiklos lavino vaikų estetinį suvokimą ir ekologinį sąmoningumą.
Vaikai ne tik ugdė kūrybiškumą, bet ir giliau suprato žmogaus ir gamtos santykį skirtingais laikotarpiais, mokėsi atpažinti tvarius sprendimus kūrybinėje veikloje.
„Svarbiausia – kad vaikas ne tik išgirstų faktą, bet jį patirtų. Tuomet istorija tampa gyva, įdomi ir prasminga“, – teigė viena Vaikų laisvalaikio centro stovyklos mokytojų.
„Man labiausiai patiko diena, kai kepėm bandeles ir žaidėme komandinius žaidimus“, – džiaugėsi vienas iš stovyklautojų.
Kitas pridūrė: „Jeigu tokios veiklos būtų mokykloje istorijos pamokų metu, daug lengviau pavyktų įsidėmėti istorinius faktus ir tai kas būdinga tam tikrai epochai“.
Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro stovykla „Laiko keliautojai“ įrodė, kad vasara gali būti ne tik poilsis nuo knygų, bet ir jų tęsinys – tik šį kartą gyvai, kūrybiškai ir su gera draugų kompanija.
