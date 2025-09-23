Pažinti šiuolaikinį meną gali kiekvienas: 1-osios Klaipėdos bienalės edukacinė programa

Bienalės raktažodis – tranzitas – tyrinėja Klaipėdą kaip istorinio ir ekonominio judesio, politinio ir gamtinio aktyvizmo, kintančių socialinių ir seksualinių patirčių vietą. Joje, kaip uostamiestyje, jūros horizonte stebime saulėlydžius tarsi bandydami sustabdyti astronominį laiką – apie tai kalba ir bienalės pavadinimas. Tad renginių metu bandysime prilėtinti skubantį laiką, palengva keliaudami per parodos erdves ir pajausdami, kaip šis plataus spektro tranzitas veikia kiekvieno iš mūsų gyvenimą Klaipėdoje.
Ekskursijos Parodų rūmuose su gidais-savanoriais
Rugsėjo 27 d. 12 / 13 / 14 val. KKKC Parodų rūmuose (Didžioji Vandens g. 2) vyks ekskursijos su gidais-savanoriais, kurios bus vedamos kas valandą skirtingomis kalbomis – lietuvių, anglų ir rusų.
Klaipėdos bienalėje dalyvauja 46 pripažinti užsienio ir Lietuvos menininkai, kai kurie jau sulaukę pasaulinio pripažinimo ir pabuvoję Venecijos bienalėje, „Tate Modern“, Pompidou centre ir kt. Rugsėjo 27 d., klausantis išsamių gidų-savanorių pasakojimų, bus galima apžiūrėti bienalės eksponatus, kurie eksponuojami KKKC Parodų rūmuose, o tai yra didžioji bienalės dalis.
Ekskursijos trukmė – 1 val., bilietus bus galima įsigyti prie kasos (standartinė kaina – 5 eurai, studentams, senjorams taikomos nuolaidos, o Klaipėdos miesto moksleiviams, priešmokyklinio amžiaus vaikams, asmenims nuo 80 metų, asmenims su negalia ir lydintiems asmenims – nemokamai). Būtina registracija. Daugiau informacijos: https://kkkc.lt/parodos-ir-renginiai/renginiai/.
O spalio 11 ir 18 d. 13 val. bei spalio 17 ir 31 d. 17.30 val. ekskursijas lietuvių kalba ves KKKC gidė, kuri aprodys ir papasakos apie Parodų rūmuose esančias bienalės ekspozicijas. Ekskursijos mokamos: 2,5 eurai + lankytojo bilietas. Daugiau informacijos bus paskelbta netrukus www.kkkc.lt.
Parodą taip pat galima patirti ir su audiogidu (sudarytoja Daura Polonskytė). Lankytojams kartu su bilietu suteikiamas ir spausdintas parodos gidas – knygutė, kurią lankytojai gali pasilikti sau.
Kūrybinės dirbtuvės su menininkais
Rugsėjo 27 d. prasidės ir kūrybinių dirbtuvių ciklas su bienalės menininkais: savo patirtimi ir žiniomis dalinsis vienas ryškiausių Lietuvos fotomenininkų klaipėdietis Remigijus Treigys, biotechnologė ir menininkė Arūnė Baronaitė, kurios kūryba itin susijusi su ekologija, ir fotografė, nepriklausoma kuratorė, gyvenanti Jungtinėje Karalystėje ir Lietuvoje, Janina Sabaliauskaitė.
Ciklą pradės Arūnė Baronaitė. Rugsėjo 27 d. 11.30 val. ji ves kūrybines plastiko cirkuliacijos žemėlapio dirbtuves „Mikroplastiko srovės“. Jos bus skirtos šeimoms su vaikais, kurie nori aktyviai tyrinėti savo aplinkoje esantį plastiką. Dalyviai žvelgs į miniatiūrines plastiko daleles, nusėdančias skirtinguose žemės, smėlio ir vandens sluoksniuose. Dirbtuvės bus kartojamos ir spalio 18 d. 11.30 val.
Spalio 4 d. 12 val. Janina Sabaliauskaitė ves kūrybines dirbtuves „Kaip fotografija atsako ir kelia klausimus“.
Spalio 11 ir 12 d. 12 val. vyks Remigijaus Treigio kūrybinės dirbtuvės „Naujos formos atradimo džiaugsmas: fotografinis žvilgsnis į Klaipėdos miestą”. Dirbtuvių metu R. Treigys pristatys savo ir kitų Lietuvos bei užsienio menininkų kūrybos metodus ir fotografijos technikas. Dalyviai turės individualias užduotis ir asmenines konsultacijas su fotomenininku.
Vietų skaičius dirbtuvėse ribotas. Daugiau informacijos ir registracijos formą netrukus bus galima rasti www.kkkc.lt.
Edukacijos moksleiviams
Visos bienalės metu mokytojai gali registruoti savo klases į edukacijas, per kurias Parodų rūmų edukatorės supažindins vaikus su parodos eksponatais ir pagrindinėmis bienalės idėjomis.
Ši paroda, vykstanti kas dvejus metus, tyrinėja Klaipėdai būdingą raktažodį – tranzitą, kuris įvairiais istoriniais, socialiniais ir gamtiniais aspektais pasireiškia mūsų mieste. Edukacijose patys dalyviai bus tarsi tranzite – su meno kūriniais moksleiviai susipažins keliaudami per skirtingas vietas: Parodų rūmus ir Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultetą. Edukacijos metu jie kurs savo raktažodį apie tris kertines parodos ašis: besikeičiantį miestą, aktualias ekologijos temas ir astronominį laiką. Visa tai daro įtaką mūsų gyvenimui.
KKKC Parodų rūmų (Didžioji Vandens g. 2, Klaipėda) darbo laikas: trečiadienį–sekmadienį 11–19 val. (valstybinių švenčių dienomis nedirba). Renginių metu bus fotografuojama ir filmuojama. Informuojame, kad dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ir vaizdo įrašuose, publikuotuose įvairiose medijos priemonėse. Daugiau informacijos: www.kkkc.lt
Bienalę finansuoja: Klaipėdos miesto savivaldybė; Lietuvos kultūros taryba; Danijos meno fondas.
Meninink(i)ų sąrašas: Gabrielė Adomaitytė, Matti Aikio, Bernardas Aleknavičius, Madeleine Andersson, Tekla Aslanishvili, Arūnė Baronaitė, Nina Beier, Vitalijus Butyrinas, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Dovilė Dagienė, Vytautas Daraškevičius, „Doooooris“, Milda Drazdauskaitė, Irena Giedraitienė, Henrikas Gulbinas, Karla Gruodis, Vidmantas Ilčiukas, Agnė Jokšė, Edith Karlson, Joachim Koester, Algimantas Kunčius, Česlovas Lukenskas, Paulius Makauskas, Simon Dybbroe Møller, Paulina Mongirdaitė, Katja Novitskova, Vitalija Petraitytė, Rodion Petroff, Emilija Povilanskaitė ir Clara Schweers, Romualdas Požerskis, Liudvikas Ruikas, Janina Sabaliauskaitė, Julija Skudutytė, P. Staff, Marija Sučilaitė, Malka Sultan, Veronika Šleivytė, Virgilijus Šonta, Aske Tiberg, Viktor Timofeev, Remigijus Treigys, Gintautas Trimakas, Raimundas Urbonas, Lesia Vasylchenko ir kiti.
Bienalės organizavimo komanda: Komisaras: Liudas Andrikis. Kuratorius: Valentinas Klimašauskas. Kuratoriaus asistentė: Viktorija Misiulė. Architektė: Gabrielė Černiavskaja. Prodiuserė: Žana Jegorova. Koordinatorės: Justina Trapokaitė, Gabija Savickaitė. Grafinis dizainas: Vytautas Volbekas. Komunikacija: Dora Žibaitė. Edukacinės programos kuratorė: Daura Polonskytė. Edukatorės: Aurelija Šiuškaitė, Jolanta Uktverytė. Tekstų autorė: Banga Elena Kniukštaitė. Lietuvių kalbos redaktorė: Dangė Vitkienė. Vertėjai: Alexandra Bondarev, Paulius Balčytis. Anglų kalbos redaktorė: Gemma Lloyd. Techninis įgyvendinimas: Robertas Laugalys, Tomas Tarvydas, Vaclovas Leikus, Audronius Žemgulys, Rimantas Zaleckas. Apšvietimas: Justas Bø.
Pagrindinis partneris: Šiuolaikinio meno centras (Vilnius).
Partneriai: „Arlekinas“, Baroti galerija, „Forum Cinemas“, Šeiko šokio teatras, Prano Domšaičio galerija, Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakultetas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, „LTG Infra“, Klaipėdos „Akropolis“, Viešbutis „Rėja“, „Meno avilys“, „Sinematika“, „Musangas“.
Informaciniai partneriai: „Jūra / Meer / Sea“ , „Kultūros uostas“, „Kultūrpolis“, dienraštis „Klaipėda“.
Rėmėjai: „Stemma Group“, „VMG group“, „Vakarų laivų gamykla“.
Dėkojame: visiems dalyvaujantiems menininkams ir menininkėms, galerijai „Meno niša“, Mažosios Lietuvos istorijos muziejui, MO muziejui, Lietuvos jūrų muziejui, Kupiškio etnografijos muziejui, Nacionaliniam M. K. Čiurlionio dailės muziejui, Lietuvos fotomenininkų sąjungai, Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų institutui, „Klaipėdos kultūros fabrikui“ (KUFA), Dainiui Raupeliui, Vasilijui Safronovui, Arūnui Balčiūnui, Mindaugui Žiliui, Vsevolodui Kovalevskij, Editai Arlauskei, Mikalojui Urbonui, Laimai Andriekienei.
