Ginčas taryboje: asfaltuojamos tik „privilegijuotos“ gatvės?

Vilniaus tarybos nariui iš opozicijos Aleksandrui Nemunaičiui kyla klausimų, kodėl čia reikėjo asfaltuoti. Gatvė, esą, net nepravažiuojama, baigiasi akligatviu.
„Dabar esame gatvėje, kur yra apie 10–12 namų. Ji niekuo neišskirtinė, išskyrus tai, kad čia gyvena G. Landsbergis. Dėl to minčių kyla tikrai įvairių“, – kalbėjo Vilniaus tarybos narys A. Nemunaitis.
Vietos gyventojai sako, kad naujas asfaltas buvo reikalingas.
A. Nemunaitis rodo ir kitą nedidelę gatvę Turniškėse, visai netoli Neries upės. Čia naujas asfaltas buvo paklotas vos prieš savaitę.
„Mano žiniomis, čia gyvena labai artimas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus giminaitis. Tai gali būti viena iš priežasčių, kodėl ši gatvė perasfaltuota“, – tvirtino tarybos narys.
Ši gatvė, beje, taip pat baigiasi akligatviu.
„Asfaltuojama iš esmės dėl dešimties žmonių“, – pridūrė A. Nemunaitis.
Kalbinta gatvės gyventoja tikina, kad jie naujo asfalto nusipelnė.
„Gatvė asfaltuota buvo 1974 metais. Įsivaizduojate, kaip ji atrodė – baisi, labai siaura. Dabar padarė tvarkingą. Manau, kad nusipelnėme, mokame turto mokesčius ir gana nemažus“, – pasakojo moteris.
Meras tikina, kad sprendimai, kur tvarkyti gatves, priimami tik pagal kelių techninę būklę. Jie tikrinami specialia įranga – moderniu lazeriu.
„Ko tikrai nedarome, tai netikriname, kas kokioje gatvėje gyvena. O tie ponai, kurie šiuos klausimus kelia – mes patikrinome, tai jų gyvenamojoje vietoje, kur yra jų daugiabučiai, taip pat sutvarkytos gatvės. Galbūt ne šiemet, praeitais metais, bet kažkodėl klausimų nekilo“, – aiškino Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Tačiau mero paaiškinimai tarybos nario – mero oponento – neįtikina. Politikas stebisi, kodėl neasfaltuojamos gatvės ten, kur gyventojų kur kas daugiau.
„Kodėl būtent matome tokias mažas gatvytes, kurios neretai baigiasi liaudiškai vadinamu „tupiku“, t. y. nepravažiuojama gatve? Ji asfaltuojama – mažas ruoželis. Tuo tarpu turime ištisas gatves Šnipiškėse, kurios iki šiol neasfaltuotos“, – klausė A. Nemunaitis.
Vilniaus centre turime gatvių, kur yra duobės, balos, o pati savivaldybė vos už pusės kilometro.
Savivaldybė turi pasiaiškinimą, kodėl aplink namai nauji, o gatvė atrodo kaip po karo.
„Kai kurios gatvės šiuo metu, nors ir papuolusios į reitingavimo sąrašą, nėra tvarkomos. Pavyzdžiui, yra numatyta tinklų rekonstrukcija arba artimiausiu metu planuojamas naujų tinklų tiesimas“, – aiškino Vilniaus infrastruktūros grupės vyriausiasis patarėjas Arūnas Visockas.
A. Nemunaičiui įtarimų dėl asfaltavimo skaidrumo tai vis tiek neišsklaido. Esą nuskenuotų gatvių būklės duomenų jis niekada nėra matęs.
„Be abejo, jie kažkur turėtų būti saugomi. O mums pateikiamas tik asfaltuojamų gatvių sąrašas“, – komentavo tarybos narys.
„Ne, taip nėra. Ypač tarybos nariams tai nėra koks nors slaptas dalykas. Mūsų ruožus taip pat skenuoja „Vilnius Tech“ universitetas, laimėjęs konkursą. Tikrai galime pateikti ir balus, kokie jiems buvo suteikti“, – atsakė A. Visockas.
Vilniuje iš maždaug 2 tūkst. kilometrų gatvių asfaltuota tik apie 1,2 tūkst.
