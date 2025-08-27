Vilniuje bus įamžinti Vokietijos kanclerio žodžiai

Tarybos sprendimu, atminimo lenta kabės ant rotušės pastato, iš Vokiečių gatvės pusės.
Ant lentos bus užrašas su Vokietijos brigados inauguracijoje pasakytais F. Merzo žodžiais: „Lietuvos saugumas yra ir mūsų saugumas. Vilniaus apsauga – Berlyno apsauga“. Ši frazė taip pat bus užrašyta ir anglų bei vokiečių kalbomis.
ELTA primena, kad 2002 m. Lietuvoje viešėjęs tuometis JAV prezidentas George’as W. Bushas, panašiai kalbėjo kreipdamasis į prie Vilniaus rotušės susirinkusius lietuvius. Jis pareiškė – „kiekvienas, pasirinkęs Lietuvą savo priešu, taps JAV priešu“.
Ši G. W. Busho frazė taip pat įamžinta ant Vilniaus rotušės įrengtoje atminimo lentoje.
Bus įrengtos trys naujos nusipelniusių žmonių atminimo lentos
Vilniaus miesto savivaldybė nusprendė mieste įrengti tris naujas atminimo lentas, skirtas Lietuvai nusipelniusių žmonių įamžinimui.
Pirmoji lenta, skirta poeto Alfonso Nykos-Niliūno atminimui, savivaldybės sprendimu, bus įrengta ant J. Savickio gatvėje stovinčio namo, pažymėto 13 numeriu, sienos. Lentoje taip pat bus išraižytas tekstas „Čia 1941–1944 m. gyveno poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas (1919–2015)“.
Antroji lenta, kurią planuojama įrengti ant pastato, stovinčio adresu Vytenio g. 4, sienos, bus skirta Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui, kunigui Vladui Mironui. Lentoje taip pat bus užrašas, kuriame skelbiama kunigo gimimo ir mirties data bei keli kiti jo biografijos faktai: „Šiame name 1945–1947 m. gyveno kunigas Vladas Mironas (1880–1953), Vasario 16-osios Akto signataras, Lietuvos ministras pirmininkas, Lietuvos kariuomenės kapelionas, politinis kalinys“.
Trečioji lenta, kurią savivaldybės taryba nusprendė įrengti ant Pamėnkalnio gatvėje esančio pastato, bus skirta dailininkui Vytautui Kairiūkščiui. Ant 40 numeriu pažymėto pastato sienos kabės lenta su užrašu „Šio namo ketvirtame aukšte 1921–1932 m. veikė Lietuvos dailininko avangardisto Vytauto Kairiūkščio (1890–1961) tapybos studija“.
A. Nyka-Niliūnas – 20–21 a. lietuvių poetas, vertėjas, literatūros kritikas, nuo 1949 m. gyvenęs Jungtinės Amerikos Valstijose (JAV).
V. Mironas – 19–20 a. visuomenininkas, kunigas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, 1938–1939 m. vadovavęs Lietuvos Vyriausybei.
V. Kairiūkštis – 19–20 a. lietuvių tapytojas, dailėtyrininkas, kurio kūryba padarė didelę įtaką moderniosios lietuvių dailės plėtotei.
Viena Vilniaus gatvių bus pavadinta Ukrainoje žuvusio T. Tumo vardu
Siekiant įamžinti Ukrainoje žuvusio lietuvio Tado Tumo atminimą, Vilniaus miesto savivaldybė nusprendė jo vardu pavadinti vieną Šnipiškėse esančios Kernavės gatvės dalį.
Tiesa, siūlymą dėl T. Tumo įamžinimo Vilniaus miesto savivaldybės Istorinės atminties komisija priėmė dar balandžio pabaigoje. Tuomet komisijos pirmininkė Kamilė Gogelienė teigė, jog ši iniciatyva buvo suderinta ir su T. Tumo artimaisiais.
Trečiadienį vykusio posėdžio metu savivaldybė taip pat nusprendė bevardei gatvei Verkių seniūnijoje suteikti Filomenos Grincevičiūtės vardą, o Naujininkuose esančią Emilijos Vileišienės gatvę pervadinti Jadvygos Bieliauskienės, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjos, vardu.
ELTA primena, kad 2022 metų pavasarį Ukrainos mieste Mariupolyje buvo nužudytas kino režisierius, kultūros antropologas M. Kvedaravičius. Praėjusių metų vasario mėnesį Ukrainoje žuvo ir 1981 metais gimęs lietuvis karys T. Tumas. Šių metų pavasarį vykdydamas kovinę užduotį Ukrainos pajėgų Užsienio legione žuvo ir T. Valentėlis.
Praėjusiais metais sostinės savivaldybės taryba pritarė rezoliucijai, kuria įsipareigojo Vilniuje įamžinti Ukrainoje žuvusių lietuvių atminimą.
Įsigis aštuonis papildomus troleibusus
Vilniaus miesto savivaldybė įsigis dar aštuonis žemagrindžius troleibusus.
Papildomi troleibusai bus įsigyjami pagal anksčiau pasirašytą sutartį su gamintoju „Solaris“.
„Papildomi troleibusai leis sostinėje greičiau plėsti maršrutus ir padažninti reisus ten, kur keleivių poreikis sparčiai auga. Tai reiškia patogesnį ir dažnesnį viešąjį transportą jau artimiausiais metais. Iš viso Vilniuje per ketverius metus į gatves išriedės 172 nauji“, – pranešime cituojamas sostinės meras Valdas Benkunskas.
Naujieji „Solaris Trollino 18“ modelio troleibusai pakeis seniausius šiuo metu eksploatuojamus modelius – „Škoda 14 Tr“ ir „Solaris Trollino 15 AC“.
Savivaldybės duomenimis, šiuo metu sostinės gatvėmis kursuoja 91 naujas „Škoda 32 Tr“ troleibusas.
