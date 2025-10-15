Naujas asfaltas – privilegija svarbiems žmonėms?

„Yra Lietuvoje, kur gyvena politikai, kur kažkokia, taip vadinama, žvaigždė. Ten ir takelį galima padaryti ir, ko gero, laiptus, ir dangų galim padaryti. Kodėl gi ne?“, – KK2 ironizavo moteris.
Vilniaus miesto tarybos narys Aleksandras Nemunaitis sako, kad naujais keliukais džiaugiasi ir daugiau politikų. Nauja kelio danga atsirado Valakupių gatvėje, o šioje gatvėje, pasak A. Nemunaičio, gyvena Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus artimieji.
„Asfaltas pakeistas visai neseniai, gal prieš kokį pusantro mėnesio, daugiausia du mėnesiai. Mano žiniomis, čia nuo labai seniai yra apsigyvenę Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko tėvai. Turbūt dėl to ir kyla klausimų, kiek objektyviai vertiname, kurias gatves asfaltuoti Vilniuje“, – teigė Vilniaus miesto tarybos narys A. Nemunaitis.
Savivaldybė kelius dabar matuoja specialiu lazeriu. Jis išmatuoja ir pasako, kurią gatvę remontuoti. Bet A. Nemunaičiui kyla klausimų: Valakupių gatvėje gyventojų nedaug, o ir pati gatvė baigiasi akligatviu.
„Jeigu prasieitume, pamatytume, kad kalbame apie 15–17 namų, 250–270 m. Tai yra akligatvis, tai reiškia – nepravažiuojama gatvė. Iš esmės padaryta dovanėlė šiems gyventojams. Šitos dovanos kaina, mano žiniomis, būtų apie 60 tūkst. eurų. Keliukas iki tol buvo asfaltuotas. Dėl jo būklės galima ginčytis, tačiau asfaltas buvo“, – aiškino A. Nemunaitis.
KK2 žurnalistai domėjosi vietinių gyventojų, kokia asfalto būklė buvo prieš tai ir ar reikėjo gatvei remonto. Bet vietiniai kalbėjo nenoriai ir teigė, kad patys dėl kelio būklės nesiskundė. Be to, tvirtino, jog nors pravažiuoti buvo galima, pats asfaltas jau buvo senas.
Tad ar turėjo įtakos gatvės remontui, kad ten gyvena administracijos direktoriaus A. Bužinsko tėvai?
„Ne. Nevertiname – tokio kriterijaus nėra. Per tris metus mieste išasfaltavome, sutvarkėme ir su šaligatviais pagerinome judėjimą tiek vairuotojams, tiek pėstiesiems. Būklė – beveik 300 km. Manau, pasižiūrėjus per tuos 300, ten gyvena įvairių žmonių. Net nežinau, kur gyvena A. Bužinsko tėvai“, – aiškino Vilniaus miesto savivaldybės Infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas Arūnas Visockas.
Kitoje gatvėje – Vasaros gatvėje – naujas asfaltas. A. Nemunaičio žiniomis, čia gyvena labai garsi Lietuvoje šeima.
„Darbai atlikti prieš kokius 2–3 mėnesius. Čia, šitoje gatvėje, gyvena buvęs Tėvynės sąjungos partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis su žmona. Turime analogišką situaciją, kai vėlgi gatvė nėra pravažiuojama – tai akligatvis. Vėl kalbame apie labai ribotą namų skaičių, kurie gauna šią naudą – turbūt apie 15 namų“, – dėstė A. Nemunaitis.
Vasaros gatvėje žmonės asfaltui net priešinosi, bet šis vis tiek buvo pakeistas.
„Buvo skambučių iš nelabai patenkintų, kad gatvė asfaltuota, nes sumažėjo jų plotas prie gyvenamojo namo, uždraustas stovėjimas. Ne visi patenkinti. Kas liečia asfalto kokybę – be abejo, gerai, kad jis atsirado, taip jiems atrodo. Bet tai, kad pasikeitė gatvė – jau kitas klausimas. Kalbame apie 350–360 m, o kaina būtų apie 80 tūkst.“, – tvirtino A. Nemunaitis.
„Lygiai ta pati procedūra. Po praėjusių metų skenavimo, kurį atlieka „Vilnius Tech“, jie sudaro kriterijus ir buvo atrinktos gatvės, kurių yra blogiausia būklė. Taip pat vertinamas ir viešojo transporto pravažiavimas – tai pakelia gatvės bendrą reitingą“, – aiškino A. Visockas.
Vilniaus miesto savivaldybės Infrastruktūros grupės vyresnysis patarėjas tvirtino, kad apie Landsbergių gyvenamą vietą nežinojo.
Vilniuje naujo asfalto reikia labai daug kur. Žmonės laukia, kai kurie ir sulaukia.
„Vilniuje yra du tūkst. kilometrų gatvių. Iš jų tik 1200 km asfaltuota, reiškia – 800 km gatvių, 40 proc., visiškai neasfaltuoti. Tie žmonės laukia ir nesulaukia. Vasaros gatvėje matosi, kad asfaltas kažkoks buvo – mašinos galėjo pravažiuoti. Nėra čia tiek daug tų namų, dėl kurių reikėjo tokią dovanėlę miesto pinigais padaryti“, – akcentavo A. Nemunaitis.
