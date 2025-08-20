Dėl pastebėto drono naktį Vilniaus oro uoste buvo sustabdyti skrydžiai

„Galime patvirtinti, kad šiandien apie vidurnaktį gavome informaciją iš „Oro navigacijos“ specialistų apie Vilniaus mieste, toliau nuo oro uosto, pastebėtą droną“, – portalui patvirtino Lietuvos oro uostų atstovas žiniasklaidai Tadas Vasiliauskas.
„Vilniaus oro uosto tarnybos ėmėsi papildomų veiksmų, buvo sustiprintas patruliavimas bei stebėjimas nurodyta kryptimi. Maždaug pusvalandžiui buvo sustabdytas orlaivių eismas, visos oro uosto operacijos visa apimtimi atnaujintos apie 00.35 val.“, – teigė jis.
Pasak T. Vasiliausko, dėl susidariusios situacijos buvo pavėlintas vienas išvykimo skrydis į Tel Avivą, dar keletas atvykstančių orlaivių buvo laukimo zonose oro erdvėje ir vėlavo atvykti apie 15–20 minučių.
