„Oro navigacija“ sako, kad skrydžius Vilniuje sutrikdė „Ekskomisarų biuro“ dronas, įmonė tai neigia

Vis dėlto šios saugos tarnybos vadovas Vytautas Labeckas naujienų portalui „15min“ teigė, kad tai nėra „Ekskomisarų biuro“ dronas.
„Prieš vidurnaktį gavome informaciją, kad Liepkalnyje pastebėtas dronas. Tuomet suveikė skrydžių saugos algoritmas – skrydžiai trumpam sustabdyti ir kai gauta informacija, kad grėsmės nėra, maždaug po pusvalandžio eismas vėl atnaujintas“, – sakė „Oro navigacijos“ generalinis direktorius Saulius Batavičius.
„Tai dronas, kuris kilo iš Lietuvos teritorijos, mūsų turimais duomenimis, jis priklauso „Ekskomisarų biurui“ ir juo vykdyta saugomo objekto apžiūra“, – teigė jis.
S. Batavičius akcentavo, kad skrydžių saugos algoritmas suveikė, tad realios grėsmės skrydžiams nekilo.
Apie įvykį pirmasis pranešė naujienų portalas „15min“.
Kaip portalui nurodė Lietuvos oro uostų atstovas žiniasklaidai Tadas Vasiliauskas, iš „Oro navigacijos“ specialistų apie droną Vilniaus mieste sulaukusios Vilniaus oro uosto tarnybos ėmėsi papildomų veiksmų, buvo sustiprintas patruliavimas bei stebėjimas nurodyta kryptimi, maždaug pusvalandžiui buvo sustabdytas orlaivių eismas.
Dėl susidariusios situacijos buvo pavėlintas vienas išvykimo skrydis į Tel Avivą, dar keletas atvykstančių orlaivių buvo laukimo zonose oro erdvėje ir vėlavo atvykti apie 15–20 minučių.
