Draudžiamoje zonoje prie Vilniaus oro uosto skraidintas dronas

2026-01-02 11:56
BNS inf.

Viešojo saugumo tarnyba (VST) sulaikė prie Tarptautinio Vilniaus oro uosto droną skraidinusį asmenį.

Draudžiamoje zonoje prie Vilniaus oro uosto skraidintas dronas / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

Ketvirtadienį, 19.44 val,. sistema „Fly Safe“ fiksavo bepilotį orlaivį, skraidžiusį draudžiamoje zonoje prie Vilniaus oro uosto, penktadienį savo „Facebook“ paskyroje pranešė tarnyba.

„Apie įvykį nedelsiant informuotos atsakingos tarnybos. Operatyviai sureagavęs Viešojo saugumo tarnybos pareigūnų ekipažas nustatė drono paleidimo vietą ir 20.02 val. sulaikė droną bei jo operatorių“, – nurodoma pranešime.

Bepilotis orlaivis konfiskuotas, jo valdytojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

Anot VST, situacija suvaldyta, grėsmės nebuvo kilusios.

