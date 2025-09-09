 Vilniaus oro uoste ir vėl sustabdyti skrydžiai

Vilniaus oro uoste ir vėl sustabdyti skrydžiai

2025-09-09 09:24
Saulius Jakučionis (BNS)
Augustas Stankevičius (BNS)

„Oro navigacijai“ perdavus Vilniaus oro uosto tarnyboms informaciją apie „užfiksuotą skrendantį objektą“, dėl saugumo procedūrų skrydžiai oro uoste antradienį ryte buvo laikinai sustabdyti, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC).

Vilniaus oro uoste ir vėl sustabdyti skrydžiai
Vilniaus oro uoste ir vėl sustabdyti skrydžiai / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Oro navigacija Vilniaus oro uosto tarnyboms šiandien apie 08.33 val. perdavė informaciją apie užfiksuotą skrendantį objektą, – teigė centras. – Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos radarais stebėjo neatpažintą objektą, kuris judėjo iš Baltarusijos link Lietuvos. Taip pat signalą radaruose trumpai fiksavo ir antžeminę oro gynybą atliekantys vienetai, tačiau be vizualaus kontakto.“

Dėl šios situacijos buvo aktyvuoti NATO oro policijos misiją atliekantys naikintuvai su tikslu perimti galimai įskridusį objektą, tačiau nuskridus į pagal radarus numanomą objekto buvimo vietą naikintuvai vizualiai nieko neaptiko.

„Jų turimi radarai taip pat neparodė jokio objekto, užduotis naikintuvams atšaukta“, – teigia NKVC.

Centro teigimu, apie 9 val. visi skrydžiai vėl buvo atnaujinti, o įtaka oro uosto veiklai ir skrydžiams „buvo minimali“.

„Pirminis tarnybų vertinimas – tai galimai buvo meteorologinis reiškinys, tačiau bus atliekamas išsamus tyrimas“, – skelbia NKVC.

Kaip skelbė BNS, praėjusią savaitę skrydžiai Vilniaus oro uoste taip pat buvo sutrikdyti dėl įmonės „Teltonika“ užsakyto pakelto drono.

Dėl šios priežasties apie pusvalandį Vilniuje negalėjo nusileisti prezidentą Gitaną Nausėdą iš Suomijos skraidinęs kariuomenės transporto orlaivis „Spartan“.

Susisiekimo ministerija teigia, jog šiuo metu svarstoma plėsti bepiločių orlaivių neskraidymo zonas, kad panašūs incidentai nepasikartotų.

Vasarą į Lietuvą buvo įskridę du rusiški dronai „Gerbera“, vienas iš jų buvo su keliais kilogramais sprogmenų.

Dėl įvykių atliekami ikiteisminiai tyrimai. Kariuomenė teigia, kad minimais dronais tikriausiai buvo atakuojama Ukraina, tačiau jie buvo nukreipti elektroninės kovos priemonėmis.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
Vilniaus oro uostas
skrydžiai
sustabdyti skrydžiai
skrendantis objektas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų