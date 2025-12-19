Buvę Sporto rūmai taps muziejumi?

„Vertinant buvusių Sporto rūmų pritaikymo galimybes laikomasi pozicijos, kad šis objektas nėra tinkamas šiuolaikiniam, konkurencingam konferenciniam turizmui. Tikslingiau būtų Sporto rūmus sutvarkyti ir pritaikyti naujai memorialinei-muziejinei paskirčiai“, – BNS komentare nurodė ministerija.
Tai, kad Vilniaus valdžios ir ministerijos pozicijos dėl Sporto rūmų įveiklinimo sutampa, BNS po susitikimo su ministru Edvinu Grikšu praėjusią savaitę sakė sostinės meras Valdas Benkunskas.
„Vienodai matome, kad Sporto rūmus būtinai reikia sutvarkyti ir pritaikyti naujai memorialinei-muziejinei funkcijai, kadangi konferenciniam turizmui jie būtų nekonkurencingi ir turėtų reputacines rizikas“, – BNS sakė V. Benkunskas.
Ministerijos teigimu, Vyriausybės pavedimu atlikus vertinimą nustatyta, jog apleistas pastatas Vilniaus centre nėra tinkamas konferencijų centrui.
„Pagal turimas studijas čia (Sporto rūmuose – BNS) įmanoma įrengti tik dalį reikalavimus atitinkančių erdvių, trūktų parkavimo vietų, o rekonstrukcijos kaštai būtų sunkiai prognozuojami“, – nurodė ji.
Pasak ministerijos, savivaldybės šiemet parengta studija aiškiai rodo, kad tinkamiausia vieta naujam, moderniam konferencijų centrui, atitinkančiam tarptautinius standartus, – teritorija prie Seimo rūmų.
Tačiau ministerija dar neatsako, ar Vilniaus savivaldybei parengus tokį projektą ji imtųsi jo įgyvendinimo: „Sutarta tęsti konstruktyvų bendradarbiavimą siekiant rasti sprendimus, kurie būtų naudingi tiek miestui, tiek valstybei.“
BNS rašė, kad Gintauto Palucko vadovaujama Vyriausybė liepą pranešė, jog konferencijų centras bus kuriamas buvusiuose Sporto rūmuose, be to, bus sutvarkyta aplink pastatą esančių senųjų Šnipiškių žydų kapinių teritorija, įamžinti Sausio 13-osios įvykiai.
Šią idėją rugpjūtį teigė palaikanti ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė, tačiau vėliau lapkritį ji nurodė vis tik palankiausiai vertinanti idėją perduoti nenaudojamų bei apleistų rūmų pastatą sostinės savivaldybei.
Tuo metu gruodžio pradžioje Vilnius paskelbė tarptautinį konferencijų centro prie Seimo architektūrinės idėjos konkursą. Tuomet V. Benkunskas skaičiavo, kad investicijos į projektą galėtų siekti daugiau nei 100 mln. eurų.
Centro plotas sieks 31,5 tūkst. kv. metrų, jame bus įrengtos trys 2 tūkst., 1 tūkst. bei 800 vietų salės, taip pat numatoma įrengti papildomai 14 salių bei 12 kambarių ir daugiau nei 700 vietų automobilių aikštelę.
Sostinės meras spalį BNS teigė, jog parengus techninį projektą tikimasi jį perduoti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, tačiau jei Vyriausybė nuspręs projekto netęsti, neatmetama galimybė, jog centrą pastatys pats miestas.
