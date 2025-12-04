Šokas šiauliečiams: legendinę salę nori paversti archyvo sandėliu

Vyresni šiauliečiai pamena, kai salėje žiūrėjo kino filmus. Jie sako, kad archyvui geriau tiktų rūsys, o ne ši patalpa.
Nors šiuo metu salė užrakinta, anksčiau čia vyko koncertai, spektakliai, renginiai ir buvo rodomi filmai.
„Atsimenu, vaikystėje lankiausi šiame kino teatre, nes jis buvo įspūdingas – su balkonu. Mieste daugiau nebuvo tokių kino teatrų“, – pasakojo Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza.
Dabartiniame Šiaulių savivaldybės pastate esančią erdvę anksčiau žmonės vadino Liaudies namų sale. Tai buvo pirmoji didelė susibūrimų vieta.
„Pats pastatas baigtas statyti 1902 metais. Jis buvo skirtas visuomenės poreikiams, t. y. mieste daugiau nebuvo tokios viešos erdvės, kur žmonės galėtų susirinkti ir pasikalbėti“, – pridūrė R. Balza.
1904 metais būtent šioje salėje, panaikinus lietuvių spaudos draudimą, įvyko pirmasis Šiauliuose renginys lietuvių kalba. Čia pirmą kartą parodytas ir garsusis spektaklis „Amerika pirtyje“. Vėliau buvo įrengtas kino teatras, todėl muziejininkams ši Liaudies namų salė yra labai svarbi istoriškai.
„Joje vykdavo visuomeninis gyvenimas – ir spektakliai, ir filmai, ir koncertai, ir susitikimai, ir paskaitos“, – aiškino R. Balza.
Kai salė tapo per prasta rinktis Šiaulių miesto tarybai, savivaldybė ją daugiau nei 20 metų laikė užrakintą. Tiesa, ir besikeičianti valdžia neskirdavo pinigų jos remontui.
„2013 metais ji buvo uždaryta“, – prisiminė Šiaulių meras Artūras Visockas.
Dabar miesto valdžia sumanė erdvėje įrengti archyvą.
„Galėtų būti archyvas, kas iš tikrųjų salei duotų gyvastį ir galimybę vesti ekskursijas“, – tikino A. Visockas.
Tačiau tokio sprendimo neįvertino muziejininkai. „Aušros“ muziejaus direktorius įsitikinęs, kad tai – Šiaulių miesto istorijos naikinimas.
„Nėra pinigų? Tai konservuokime, laukime, kaupkime ir darykime – žingsnis po žingsnio“, – komentavo jis.
Istorinės salės archyvo vietoje neįsivaizduoja ir šiauliečiai.
„Tą seną istorinį pastatą reikėtų išsaugoti palikuoniams, anūkams, kad jie kažką žinotų. Tai turėtų būti įrašyta į istoriją“, – neslėpė šiaulietė.
„Tai nelogiškas sprendimas. Manau, kad salė turėtų išlikti kaip istorinis paveldas“, – sakė pašnekovas.
Anot vietos gyventojų, archyvui tiktų rūsys ar kitos mažai naudojamos patalpos.
„Archyvui čia ne vieta, jis turėtų būti kitose patalpose“, – tikino moteris.
Tačiau meras teigia, kad archyvas bus tik salės viduryje. Sako, kad sienos nebūtų liečiamos ir išliktų autentiškos, o jei vėliau atsirastų poreikis salę atnaujinti – archyvą būtų galima iškelti.
„Bet 1997 metais salė buvo pakeista ir jau nebėra tokia, apie kurią kalbame kaip istorinę. Ji jau seniausiai nėra tokia, kokią ją visi įsivaizduoja“, – kalbėjo jis.
Norint restauruoti koncertų salę, savivaldybės skaičiavimais, reikėtų kelių milijonų eurų. Tuo tarpu archyvo įrengimui ir minimaliam remontui – 500 tūkst. eurų.
