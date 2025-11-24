Viceministras žada tyrimą: keisis e.sveikatos pavaldumas?

Šis ir kiti klausimai buvo aptarti pirmadienį vykusiame ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo bei sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės susitikime.
Kaip BNS sakė susitikime dalyvavęs sveikatos apsaugos viceministras Danielius Naumovas, nuspręsta atlikti tyrimą, ar e.sveikatą atskirti nuo Registrų centro, ar stiprinti jos valdymą pačiame centre.
„Žinote, kai virtuvėje daug šeimininkų, ne visą laiką pavyksta kažkas. Mes vis tiek esame patenkinti Registrų centro darbu, bet socialiniai partneriai, suprantama, nėra tokie patenkinti, todėl turime svarstyti galbūt geresnę valdyseną“, – sakė D. Naumovas.
Pasak jo, atskyrus e.sveikatą, sistema rūpintųsi viena iš SAM pavaldžių įstaigų.
„Tarkime, Valstybinė ligonių kasa arba galbūt Lietuvos medicinos biblioteka, ant kurios ir būtų auginama ta nauja (...) įstaiga“, – sakė viceministras.
Ministrų susitikime taip pat nutarta, kad visi e.sveikatos atnaujinimai galės būti daromi tik savaitgaliais.
„Jeigu bus daromi atnaujinimai, (diegiami – BNS) nauji funkcionalumai, tai jie bus daromi tik ne darbo dienomis, o savaitgaliais, kai yra mažesnė sistemos apkrova, mažiau sveikatos specialistų naudojasi, kad jeigu ir vyktų kažkoks lūžis, tai galėtų būti išspręstas savaitgalį, kai dar nėra tokios didelės apkrovos“, – nurodė D. Naumovas.
BNS rašė, kad pastarosiomis savaitėmis buvo susiduriama su sistemos trikdžiais, kuriuos sukėlė lapkričio pradžioje vykdyti didelio masto sistemos atnaujinimo darbai.
E.sveikatos naudotojai susidūrė su sistemos sulėtėjimu ir nepatogumais jungiantis bei ja naudojantis.
Anot viceministro, reaguojant į sutrikimus Registrų centre darbą pradėjo keli specialistai, kurie dirbs tik su e.sveikatos sistema.
„Šiai dienai sistema veikia gerai, greitai ir nestringa. Tikimės, kad taip ir išliks, tam mes užtikrinome, kad Registrų centre pradėjo dirbti didesnis darbuotojų skaičius tiesiogiai su e.sveikata. Taip pat (dirbs – BNS) budintys darbuotojai, kurie esant lūžiui iš karto, nesvarbu kuriuo metu, pradeda (sistemą – BNS) taisyti“, – aiškino D. Naumovas.
Jis taip pat pranešė, kad ilgainiui ministerijos sieks atskirti e.sveikatos sistemos funkcijas.
„Istoriškai šita sistema buvo sukurta projektiniu lygmeniu. Niekas negalvojo, kad ji užaugs iki tokių apimčių, kurios yra šiandien. Ir buvo finansavimas projektinis – vieną funkciją pridėjome, antrą funkcionalumą pridėjome ir šiandien, kai yra papildomas kažkoks funkcionalumas, užlūžta viskas“, – teigė viceministras.
„Norime investuoti į projektą dekomponavimo, kad atskirtume visas dalis ir jeigu mes taisysime kiekvieną dalį, (...) blogiausiu atveju tik ji ir užlūš, kad neužlūžtų visas organizmas“, – pridūrė jis.
Anot politiko, projektas galėtų kainuoti kelias dešimtis milijonų.
BNS skelbė, kad penktadienį už patirtus trikdžius e.sveikatos naudotojų atsiprašė SAM ir atnaujinimus diegęs Registrų centras. Pastarojo vadovas Adrijus Jusas teigė, kad problemos kilo, nes atnaujinti teko seną ir prastai sukurtą sistemą.
Minėtų atnaujinimų metu sukurtos kelios naujos posistemės, modernizuotos jau veikiančios. Taip pat įdiegta daug papildomų funkcijų.
Pavyzdžiui, modernizuota elektroninių receptų posistemė, medikams atsirado galimybė koreguoti receptus, vaistinės, neturinčios reikalingo kiekio reikiamo vaisto, pacientams galės jį išduoti dalimis.
Pasak SAM, atnaujinimų metu įdiegtos ir laboratorinių tyrimų, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių posistemės. E. sveikatos sistemoje nuo šiol taip pat bus tvarkoma daugiau su psichikos sveikata susijusių duomenų, tuo pačiu metu užtikrinant jų apsaugą ir anonimiškumą.
Siekiant sklandaus duomenų mainų tarp ES šalių ateityje, atnaujintoje e.sveikatoje buvo patobulintas ir išplėstas pacientų diagnozių modelis.
Ministerija skelbia, jog nuo sistemos sukūrimo 2015 metais iki 2024-ųjų duomenų kėlimas į e. sveikatą išaugo daugiau nei 300 kartų ir per metus joje patalpinama per 109 mln. įrašų.
