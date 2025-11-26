XXII tarptautinis menų festivalis „Kalėdiniai vakarai“

Elblongo kamerinis orkestras (Lenkija), meno vadovas ir dirigentas Mirian Khukhunaishvili (Sakartvelas).
2025 m. gruodžio 15 d. 19 val. Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje.
Programa
1. Sulkhan Tsintsadze – Miniatiūros styginių orkestrui
2. Arnold Schoenberg – Verklärte Nacht, Op.4 – Аntrakt
3. Krzysztof Penderecki – Chaconne (iš lenkiško Requiem)
4. Grażyna Bacewicz – Koncertas styginių orkestrui
5. Wojciech Kilar – Orawa
Elblongo kamerinis orkestras
Elblonge, šiaurės Lenkijoje, įsikūręs miesto kamerinis orkestras yra vienas jauniausių tokio tipo ansamblių šalyje. Įkurtas 2007 m., jis suburia talentingus Gdansko muzikos akademijos absolventus, solistų ir kamerinės muzikos konkursų laureatus. Orkestras bendradarbiavo su daugybe žymių dirigentų ir solistų, tarp jų: Jerzy Maksymiuk, Andrzej Mysiński, Jan Stanienda, Marek Moś, Kai Bumann, Krzysztof Jakowicz, Wieslaw Kwaśny, taip pat su jaunosios kartos muzikantais: Agata Szymczewska, Michał Nesterowicz, Piotr Pławner, Marcin Zdunik, Robert Kabara, Łukasz Długosz, Adam Klocek ir Zbigniew Pilch. Orkestro repertuaras labai platus – nuo baroko epochos iki šiuolaikinės muzikos.
Orkestras dalyvavo daugelyje prestižinių renginių, tarp jų ir tarptautiniuose, tokiuose kaip 39-osios 1970 m. gruodžio mėnesio darbininkų protesto Baltijos pakrantėje metinės (rengė Europos solidarumo centras Gdanske), Šventosios muzikos festivalis Gdynėje (2009, 2010, 2011), koncertas popiežiaus Jono Pauliaus II beatifikacijos proga (J. S. Bacho Mišios h-moll) ir 37-ieji pilies susitikimai „Dainuokime poeziją“, kuriuos organizavo Lenkijos televizijos II kanalas ir TVP Kultura.
Elblongo kamerinis orkestras semiasi įkvėpimo iš turtingo senosios Elblongo muzikinio paveldo, tęsiant XX a. pirmosios pusės vietinių muzikantų tradicijas. 2011 m. lapkritį atrastas ir atliktas iš Elblongo kilusio kompozitoriaus Johann Benjamin Groß (gim. 1809 m.) „Koncertas violončelei Op.38“ sulaukė puikaus muzikos gerbėjų įvertinimo. Orkestras buvo apdovanotas Elblongo prezidento premija (2009) ir Varmijos-Mozūrų vaivadijos maršalo premija (2010).
Mirian Khukhunaishvili (dirigentas)
Mirianas Chukhunaišvilis buvo paskirtas naujuoju Vroclavo operos muzikos direktoriumi ir šias pareigas pradėjo eiti 2025 m. rugsėjį. Šiuo metu jis yra Elbingo kamerinio orkestro vyriausiasis dirigentas bei Tbilisio jaunimo orkestro bendraįkūrėjas ir muzikos vadovas.
Kaip kviestinis dirigentas, Mirianas bendradarbiavo su tokiais orkestrais kaip Berlyno Koncertų rūmų orkestras, Danijos nacionalinis simfoninis orkestras, NFM Vroclavo filharmonijos orkestras, Islandijos simfoninis orkestras, Jevlės simfoninis orkestras, Rumunijos nacionalinis radijo orkestras, Tbilisio operos ir baleto teatro orkestras ir choras bei visi pagrindiniai Gruzijos orkestrai.
Tarp būsimų jo pasirodymų – debiutai su Atėnų valstybiniu orkestru, Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, Arturo Toskaninio filharmonijos orkestru, Silezijos filharmonijos orkestru, Lenkijos orkestru „Sinfonia Iuventus“, MÁV simfoniniu orkestru, Danijos filharmonijos orkestru, taip pat sugrįžimas į NFM Vroclavo filharmonijos orkestrą gastrolėse, Islandijos simfoninį orkestrą ir Jevlės simfoninį orkestrą.
Mirianas tapo pirmuoju Ringmann-Jaross premijos laureatu – tai prestižinis apdovanojimas, įsteigtas maestro Christopho Eschenbacho. Šis apdovanojimas ne tik įvertina jo talentą, bet ir suteikia galimybę dalyvauti maestro Eschenbacho mentorystės programoje bei kartu su juo koncertuoti.
Mirianas asistavo Klausui Mäkelä ir buvo atsarginis dirigentas gastrolių metu su Karališkuoju „Concertgebouw“ orkestru, diriguojant Brucknerio 5-ajai simfonijai ir Mahlerio 3-ajai simfonijai. Jis taip pat talkino ir parengė programą Tbilisio jaunimo orkestrui maestro Paavo Järvi koncertui.
Festivalio rengėjai – Slavų tradicinės muzikos mokykla, Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras.
Partneriai – Lietuvos Respublikos vyriausybė, Lietuvos nacionalinė filharmonija, Vilniaus kultūros centras, Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras.
Renginį finansuoja – Vilniaus miesto savivaldybė, Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės.
