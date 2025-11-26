„Gera Muzika Gyvai“ šventėms palepins ir Kauną, ir Vilnių!

Šventinė bliuzroko bomba Kaune: Gaelle Buswel – „Kaunas Blues“ festivalio dovana
Kauno sporto halėje gruodžio 7 d. šventinį laikotarpį uždegs charizmatiškoji Prancūzijos bliuzroko atlikėja Gaëlle Buswel. Ji garsėja ne tik stipriu, emocionaliu balsu, bet ir gebėjimu kurti tikrą ryšį su žmonėmis. Dar karjeros pradžioje grojusi Londono metro, vėliau ji koncertavo vaikų ligoninėse, kalėjimuose, o kelionių metu sutikti žmonės neretai tapdavo jos kūrybos įkvėpėjais. Tokios patirtys formuoja jos muziką, kurioje dera energija, stiprus charakteris ir nuoširdus žmogiškumas.
Vaizdo įrašas: Gaelle Buswel
Gaëlle yra puiki atlikėja gyvai: per savo karjerą ji surengė per 500 koncertų Europoje, taip pat keliavo į Šiaurės Ameriką, Japoniją, Polineziją. Ji ne kartą dalinosi scena su legendomis – apšildė Jonny Lang, ZZ Top, Beth Hart, Ringo Starr ir kitus scenos gigantus.
Jos pasirodymai pasižymi jėga, intensyvumu ir hipnotizuojančia emocine banga, kuri užvaldo publiką nuo pirmųjų akordų.
„The Naghash Ensemble“ – įspūdinga muzikos ir istorijos sintezė
Vilniuje gruodžio 13 d. Šv. Kotrynos bažnyčioje pasirodys pasaulyje pripažintas „The Naghash Ensemble“ – ansamblis, į kurio kūrybą įsišaknija gili armėnų kultūros tradicija, šiuolaikinės klasikos jautrumas ir post-minimalizmo estetika. 2025 metais jie pristatė savo naujausią albumą „Songs of Wisdom“, sukurtą pagal viduramžių poeto Kostandino Erznkats’i tekstus. Tai brandžiausiu jų darbu vadinamas kūrinys, kuriame senovės išmintis susilieja su atmosferiniu, moderniu skambesiu.
Vaizdo įrašas: The Naghash Ensemble
Ansamblis susibūrė 2007 metais, kai kompozitorius John Hodian pradėjo kurti pirmuosius kūrinius pagal XV a. armėnų poeto ir mistiko Mkrtich Naghash tekstus. Jų pirmasis didysis kūrybinis etapas – trilogija „Songs of Exile“, sudaryta iš trijų albumų (2014, 2016 ir 2019 m.), kuriuose senovės poezija derinama su dvasiniais motyvais, artimais šiuolaikinei kamerinei muzikai. Ši trilogija įtvirtino ansamblio reputaciją pasaulyje ir tapo kertiniu jų kūrybos pamatu. Nuo 2014 metų aktyviai koncertuodami Europoje, 2023 metais jie žengė ir į Jungtines Valstijas, kur tarp įsimintiniausių pasirodymų – koncertas legendinėje Carnegie Hall salėje. Šv. Kotrynos bažnyčia Vilniuje jų muzikai suteiks ypatingą akustinį skambėjimą ir leis pajusti tiek dvasinę gelmę, tiek šiuolaikinę kūrybos dinamiką.
„Kaunas Blues“ festivalį finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
„The Naghash Ensemble“ koncerto informacinis partneris: LRT.
Bilietai ir informacija Gaelle Buswel: bilietai.lt.
Bilietai ir informacija „The Naghash Ensemble“: bilietai.lt.
