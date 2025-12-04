Julijos Lankės projektas „Epochų sąskambiai: Čiurlionis ir dabartis“

Neatsitiktinai šalia Čiurlionio šiame koncerte skamba ir Sulkano Cincadzės – iškilaus XX a. gruzinų kompozitoriaus – vardas. Abu kūrėjai, nors ir skirti laiko bei erdvės, kalbėjo apie amžina – apie pasaulio grožį, atmintį ir žmogaus sielą, ieškančią harmonijos garsuose.
Šis koncertas – epochų, kultūrų ir širdžių susitikimas. Tai kelionė per laiką – nuo Čiurlionio mistinio kosmoso iki Cincadzės žemiškų, gilių intonacijų, nuo senųjų folkloro šaknų iki naujo šiuolaikinio skambesio. Tai dialogas, kuriame muzika tampa atminties, įkvėpimo ir vilties kalba.
Jauni, talentingi ir jau gerai žinomi muzikantai iš Lietuvos bei Sakartvelo visada domėjosi šiuolaikinio pasaulio etnine įvairove. Būdami nuolatiniais lietuvių kompozitorių World Music projektų dalyviais, taip pat bendradarbiaudami su Lietuvos kameriniu orkestru, Tbilisio konservatorijos simfoniniu orkestru, Čiurlionio ir Vardeli kvartetais bei daugybe žinomų įvairių šalių atlikėjų, jie nuolat ieško tikrų muzikos lobių. Drąsiai derindami tradiciją ir naujoves, šie menininkai atveria liaudies muziką naujose dimensijose. Atliekant šiuolaikinių kompozitorių kūrinius, persmelktus etniniais ir liaudies motyvais, klausytojams perteikiamas visas liaudies melodijų grožis. Liaudies ir šiuolaikinės muzikos sintezė, atliekama švelniu, bet sodriu tembru, plačiu vokalistų balso diapazonu, lydimu smuiko, klavišinių ir perkusijos garsų, sukuria nepakartojamus garsovaizdžius, kupinus šilumos ir gyvybės.
Šią plataus masto kultūrinę iniciatyvą palaikė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Vilniaus miesto savivaldybė ir Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.
Sausio 8 d., 19 val., – Šv. Kotrynos bažnyčia (Vilnius).
Sausio 9 d., 18 val., – Jašiūnų dvaras
David AKOPIAN (smuikas)
Julija LANKĖ (fortepijonas)
Arina AKOPIAN (etninis vokalas)
Luka MEBONIA (etninis vokalas, perkusija)
Giorgi SHANAVA (etninis vokalas)
Džiugas DAUGIRDA (perkusija)
Andrius ŽIBIKAS (perkusija)
Festivalio rengėjai – Slavų tradicinės muzikos mokykla, Lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centras, Lietuvos nacionalinė filharmonija, Vilniaus kultūros centras, Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centras. Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla.
Bilietus – Kakava.lt.
Naujausi komentarai