Koncerte Vilniuje – siurprizas, kurio nesitikėjo niekas

Gruodžio 7 d. LVSO koncertų salėje vyko „Open To The World ’25“ („OTTW’25“) festivalis. Čia jėgas suvienijo Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, švedų vyrų choras „Zero8“, Lietuvos berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“, ISM choras „Bel Canto“ bei amerikiečių vokalistas Jamal'as Moore.
Išskirtinio balso savininkas J. Moore kaip pritariamasis vokalistas yra koncertavęs su tokiomis žvaigždėmis kaip Beyoncé, Rihanna, The Weeknd, Kanye West ir kitais.
Į Vilnių atvykęs atlikėjas susirinkusiuosius džiugino ne tik savo balsu, bet ir suplanavo siurprizą savo mylimajai, tad lietuviams teko išvysti sužadėtuves.
„Mūsų draugas, solistas Jamal Moore finaliniame „OTTW’25“ koncerte scenoje ištarė didįjį klausimą savo mylimajai Alexis“, – rašė choras „Bel Canto“, pasidalinęs vaizdo įrašu.
„Aš tave dievinu. Myliu tave nuo tos akimirkos, kai tave sutikau. Esu labai laimingas būdamas tavo šeimos dalimi. Esame kartu jau nuostabius ketverius metus ir norėčiau, kad tai tęstųsi visą amžinybę. Tad, jei neprieštarauji... Alexis, aš tave labai myliu. Ar tekėsi už manęs?“ – paklausė J. Moore.
„Taip!“ – sušuko moteris ir auditorijoje pasigirdo gausūs plojimai.
Alexis tada apkabino savo mylimąjį ir apdovanoj jį bučiniu.
Naujausi komentarai