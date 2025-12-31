Šiuose miestuose laukiama ne tik būstų paklausos, bet ir kainų šuolio

2026 metais sostinėje būsto kainos gali kilti maždaug 15 proc., atskleidžia „EIKA Development“ analitikų duomenys. Tai beveik du kartus daugiau nei buvo šiemet. Įmonės plėtros departamento direktorius Tomas Žiaugra atkreipė dėmesį, kad kilsiančių kainų nuojauta ypač sujudino pirkėjus – jaučiamas būsto paklausos augimas.
„Būsto rinka – emocijų rinka, o lūkesčiai lyginant su 2022–2024 metais yra kardinaliai pasikeitę. Pradeda dominuoti nuomonė, kad artimiausiu metu būsto kainos didės, todėl tai yra pagrindinis variklis, kuris skatina klientus veikti. Aktyviausi rinkoje šiuo metu yra ekonominės klasės pirkėjai, kurie ankstesniais metais buvo labiausiai paveikti dėl rinką prispaudusių rekordinių palūkanų“, – sakė T. Žiaugra.
Anot jo, Vilniuje pardavimų apimtys jau artėja prie rekordinių 2021-ųjų metų, kuomet buvo realizuoti beveik 7 tūkst. naujos statybos butų. Visgi, tikimasi, kad rangovai gebės patenkinti paklausą, o tai padės stabilizuoti ir augančias būsto kainas.
„Visi faktoriai leidžia tikėtis, kad rinka pritrauks naujų pirkėjų, o kai paklausos prognozės yra labai optimistiškos, kyla klausimai, kaip su situacija tvarkysis rinkos dalyviai – ar spės patenkinti paklausą. Bet šiuo metu situacija kitokia. Plėtotojai geriau pasiruošę, spėja rinkai pasiūlyti naujų projektų, dėl ko būsto pasiūla, net smarkiai aktyvėjant paklausai, išlieka pakankamai stabili. Tai yra pagrindinis veiksnys, kuris išlaiko rinkos stabilumą ir neleidžia būsto kainoms nepagrįstai šauti į viršų“, – teigė pašnekovas.
Kaune paklausa viršija pasiūlą
Savo ruožtu nekilnojamojo turto bendrovės „Etapas Group“ komunikacijos projektų vadovė Dovilija Torrau pažymi, kad pagal naujausias apžvalgas bei pastarųjų metų rinkos tendencijas, 2026 metais Kauno nekilnojamojo turto rinka išliks ne tik aktyvi, bet ir auganti. Visgi, pasiūla, anot pašnekovės, ne visai atliepia šiuolaikinio gyventojo poreikius.
„Kalbant apie naujų projektų pasiūlą, matyti, kad ji Kaune auga, tačiau ne visuomet pilnai atliepia šiuolaikinių pirkėjų lūkesčius, ypač vidutinės kainos ir kokybės segmente. Dėl šios priežasties pasiūlos ir paklausos disbalansas išlieka, o tai leidžia prognozuoti tolesnį kainų augimą patraukliausiuose projektuose ir lokacijose“, – Eltai sakė D. Torrau.
„Pastebimas didėjantis 2–3 kambarių butų poreikis patogioje vietoje, su poreikiu gyventi naujos statybos, geros kokybės namuose, jau išvystytame miegamajame rajone, 10 minučių kelio nuo miesto centro. Būtent šio tipo būstai dažniausiai parduodami greičiausiai ir pasižymi kainų augimo potencialu“, – pridūrė ji.
Pašnekovė atskleidžia, jog naujaisiais metais Kaune būstas taip pat brangs, tačiau kiek mažiau nei sostinėje.
„Kaunas toliau išlaiko patrauklumą gyvenimui, investicijoms, o paklausa viršija pasiūlą, tad būsto kainų augimas 2026 metais atrodo pagrįstas ir tikėtinas. Baziniu scenarijumi jis galėtų siekti apie 3–6 procentus per metus, priklausomai nuo būsto tipo, vietos mieste ir projekto kokybės. Kartu, vertinant aktyviausius projektus, neatmetamas ir spartesnis scenarijus, kai atskiruose segmentuose kainų augimas gali priartėti ir prie 10 procentų ribos“, – sakė D. Torrau.
ELTA primena, kad 2025 m. pirminė būsto rinka sparčiai auga visose didžiuosiuose Lietuvos miestuose. „EIKA Development“ analitikų duomenimis, Vilniuje būsto paklausa per metus didėjo beveik du kartus, o Kaune ir Klaipėdoje per pirmuosius tris metų ketvirčius augo atitinkamai 160,9 proc. Ir 245,7 proc.
Taip pat kilo ir parduodamų būstų kainos. Sostinėje beveik 9 proc., Kaune 13,7 proc., o Klaipėdoje kainos naujų būstų rinkoje šoktelėjo net trečdaliu.
Naujausi komentarai