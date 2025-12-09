„Of Monsters And Men“ atvyksta į Lietuvą: trečias kartas nemeluoja

Naujas albumas: meilė ir skausmas „pelių parade“
Vilniaus koncerte indie folk/rock grupė pristatys savo naujausią, ketvirtąjį, albumą „All Is Love and Pain in the Mouse Parade“. Pasak muzikantų, „meilė ir skausmas susipina: jausmai, kurie atrodo vienas kitam prieštaraujantys, egzistuoja vienu metu ir yra vienas kitam reikalingi“.
Albumo pavadinimas gali skambėti neįprastai, tačiau jis atspindi temą, kurią vokalistai Nanna Hilmarsdóttir ir Ragnar Þórhallsson dažnai perteikia iš dviejų skirtingų perspektyvų. Albumas nagrinėja „dalykų dualumą – kur yra meilė, ten neišvengiamai atsiranda ir skausmas. Negali turėti vieno be kito“, – aiškino Nanna.
Vokalistas Ragnar Þórhallsson pridūrė: „Tam tikra prasme tai albumas apie suaugimą, bet kartu – ir apie grįžimą namo, susitikimą su savo praeitimi.“
Albumas pasižymi organišku skambesiu. „Norėjome, kad jis atrodytų tarsi grojančios, kartu besibūriuojančios grupės darbas – kad atsiskleistų mūsų chemija ir savitas chaosas“, – sakė Nanna.
Grupės teigimu, Islandija šiame albume užima ypatingą vietą. „Kūrybinis procesas priminė mums laikus, kai tik pradėjome groti, tik, žinoma, dabar aplinkybės kitokios – auga šeimos, o gyvenimas traukia skirtingomis kryptimis“, – pasakojo Nanna.
Nuo Islandijos iki pasaulio arenų
Grupės „Of Monsters and Men“ sėkmės istorija prasidėjo prieš penkiolika metų, kai Islandijoje jie triumfavo konkurse „Músíktilraunir“. Ši pergalė akimirksniu patraukė muzikos industrijos dėmesį ir lėmė sutartį su prestižine įrašų leidykla „Republic“. Debiutinis albumas „My Head Is an Animal“ tapo pasauliniu hitu – islandai pateko į JAV populiariausiųjų albumų dešimtuką.
Alternatyvios muzikos ir folko motyvus derinanti grupė geriausiai žinoma dėl dainos „Little Talks“, kuri užkariavo internetą ir atkreipė pasaulio dėmesį. Vis dėlto tokie kūriniai kaip „Dirty Paws“ ir „Mountain Sound“ tik patvirtino, kad grupė geba kurti ne vieną pasaulio klausytojus pakerintį hitą.
Netrukus „Of Monsters and Men“ tapo nuolatiniais didžiausių pasaulio festivalių dalyviais. Jų muzika skambėjo tokiose kino ir televizijos juostose kaip „Bado žaidynės“, „Vaikštantys numirėliai“, „Greisės anatomija“ ir „Volterio Mičio slaptas gyvenimas“. Grupės nariai taip pat pasirodė kultiniame seriale „Sostų karai“.
Šiandien islandai scenoje demonstruoja drąsą ir nuolatinį eksperimentavimą: gyvuose pasirodymuose jie aktyviai naudoja sintezatorius, drąsiai jungia žanrus ir plečia savo skambesio ribas. Į Lietuvą jie atvyksta dar brandesni, energingesni ir pasirengę pasidalyti savo įkvepiančia koncertine energija.
Naujausi komentarai