Užimtumo tarnyba apie suaktyvėjusią darbo rinką: darbdaviai daugiausiai ieškojo šių darbuotojų

Jos duomenimis, rugsėjį laisvas darbo vietas skelbiančių darbdavių skaičius ūgtelėjo dviem šimtais iki 4 tūkst., o darbo skelbimų skaičius padidėjo tūkstančiu iki 15,8 tūkst.
„Darbuotojų paieškos suaktyvėjimas rugsėjį – įprastas reiškinys mūsų šalies darbo rinkoje. Po vasaros atostogų atnaujinama samda, planuojama paskutinio ketvirčio veikla, peržiūrimi neužpildyti etatai“, – pranešime sakė Užimtumo tarnybos Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė.
Penktadalis laisvų darbo vietų sutelkta gamybos sektoriuje (3,5 tūkst.), administracinės ir aptarnavimo veiklos srityje – 2,8 tūkst., didmeninės ir mažmeninės prekybos – 2,4 tūkst. Trys ketvirtadaliai darbo pasiūlymų – kvalifikuotam darbui (11,2 tūkst.), nekvalifikuotam – 4,6 tūkst.
J. Zemblytės teigimu, rugsėjis taip pat išsiskyrė gerokai aktyvesne elektros inžinerijos specialistų ir technikų, gamybos meistrų, šaltkalvių, pramonės ir žemės ūkio mašinų mechanikų, maisto produktų gamybos mašinų operatorių paieška.
Taip pat, pasak jos, dalis darbdavių jau pradėjo ieškoti darbuotojų žiemos švenčių laikotarpiui.
„Įpusėjus spaliui, tokių darbo pasiūlymų skaičius jau perkopė 100. Ieškoma darbuotojų kalėdinių gaminių pakavimui ir dekoravimui, eglišakių karpymui, dėžučių lankstymui, klientų aptarnavimui šventinėse mugėse“, – nurodė ji.
