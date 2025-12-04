Suskaičiavo, kiek Į Užimtumo tarnybą šiemet jau kreipėsi statutinių pareigūnų

Tai buvę policijos specialistai, tyrėjai bei pareigūnai, muitinės ir pasienio inspektoriai, ugniagesiai ir įkalinimo įstaigų sargybiniai.
Daugiausia jų registruota Kauno ir Vilniaus apskrityse.
Užimtumo tarnybos Paslaugų organizavimo departamento direktorė Brigita Blavaščiūnienė teigia, kad tai nėra gausiai po tarnybos į darbo rinką įsiliejanti asmenų grupė.
„Buvę kariai ir pareigūnai – negausi specifinė į darbo rinką naujai įsiliejanti profesionalų grupė. Nors Užimtumo tarnyboje jų registruojama santykinai nedaug, jie motyvuoti ir aktyvūs. Tai žmonės, kurie tarnybą palieka neretai jau žinodami, ką toliau gyvenime nori veikti ir kuo užsiimti“, – pranešime cituojama B. Blavaščiūnienė.
Anot tarnybos, dažniausiai naujo darbo ieškantys buvę kariai ir pareigūnai neretai nori dirbti jau pagal turimą išsilavinimą arba įgytas konkrečioje tarnyboje kompetencijas.
Jie renkasi teisininko, transporto ir logistikos specialisto, kompiuterių sistemų inžinieriaus, vairavimo instruktoriaus, administratoriaus, mokytojo, socialinio pedagogo darbo pozicijas.
Tarnybos duomenimis, daugiausia – 359 – statutinių pareigūnų per pastaruosius metus Užimtumo tarnyboje buvo registruota 2022 metais.
Naujausi komentarai