 Užimtumo tarnybos prognozės: ko tikėtis darbo rinkoje?

Užimtumo tarnybos prognozės: ko tikėtis darbo rinkoje?

2025-12-31 10:36
BNS inf.

Lietuvos darbo rinkos barometras gruodį siekė 100,4 balo, arba 1,6 balo mažiau nei lapkritį. Visgi rodiklis leidžia daryti prielaidą, kad situacija šalies darbo rinkoje šiek tiek gerės, skelbia Užimtumo tarnyba, remdamasi Europos darbo rinkos barometru. 

Užimtumo tarnybos prognozės: ko tikėtis darbo rinkoje?
Užimtumo tarnybos prognozės: ko tikėtis darbo rinkoje? / V. Kopūsto / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Pasak jos, tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje artimiausius tris mėnesius didesnių pokyčių darbo rinkoje nesitikima.

Anot tarnybos, Lietuvoje nedarbą ir užimtumą numatantys komponentai gruodį mažėjo atitinkamai 1,9 ir 1,4 balo, bet išliko teigiamoje skalės pusėje ir siekė atitinkamai 100,1 ir 100,6 balo. Tarnybos teigimu, tai reiškia, kad artėjant pavasariui darbo rinkos turėtų suaktyvėti.

Pasak jos, Europos darbo rinkos barometras gruodį siekė 100 balų, arba 0,2 balo mažiau nei lapkritį, nedarbo komponentas  nepakito ir liko šiek tiek žemiau neutralios ribos – 99,8 balo, tuo metu užimtumo komponentas sumažėjo 0,4 balo iki 100,2.

„Nepaisant šio nedidelio nuosmukio metų pabaigoje, darbo rinkos perspektyvos 2026 metų pavasariui išlieka stabilios“, –pranešime teigė Vokietijos Užimtumo tyrimų instituto (IAB) prognozių vadovas Enzo Weberis (Enzo Vėberis).

Europos darbo rinkos barometras yra pagrindinis mėnesio rodiklis, pagrįstas 16 vietinių ar regioninių valstybinių užimtumo tarnybų apklausa. Tyrimą nuo 2018 metų birželio atlieka užimtumo tarnybos ir Užimtumo tyrimų institutas.

Barometro skalė svyruoja nuo 90 (labai prasta padėtis darbo rinkoje) iki 110 (labai gera padėtis).

Šiame straipsnyje:
Užimtumo tarnyba
darbo rinka
užimtumas
gyventojai
bedarbiai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų