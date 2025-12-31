Užimtumo tarnybos prognozės: ko tikėtis darbo rinkoje?

Pasak jos, tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje artimiausius tris mėnesius didesnių pokyčių darbo rinkoje nesitikima.
Anot tarnybos, Lietuvoje nedarbą ir užimtumą numatantys komponentai gruodį mažėjo atitinkamai 1,9 ir 1,4 balo, bet išliko teigiamoje skalės pusėje ir siekė atitinkamai 100,1 ir 100,6 balo. Tarnybos teigimu, tai reiškia, kad artėjant pavasariui darbo rinkos turėtų suaktyvėti.
Pasak jos, Europos darbo rinkos barometras gruodį siekė 100 balų, arba 0,2 balo mažiau nei lapkritį, nedarbo komponentas nepakito ir liko šiek tiek žemiau neutralios ribos – 99,8 balo, tuo metu užimtumo komponentas sumažėjo 0,4 balo iki 100,2.
„Nepaisant šio nedidelio nuosmukio metų pabaigoje, darbo rinkos perspektyvos 2026 metų pavasariui išlieka stabilios“, –pranešime teigė Vokietijos Užimtumo tyrimų instituto (IAB) prognozių vadovas Enzo Weberis (Enzo Vėberis).
Europos darbo rinkos barometras yra pagrindinis mėnesio rodiklis, pagrįstas 16 vietinių ar regioninių valstybinių užimtumo tarnybų apklausa. Tyrimą nuo 2018 metų birželio atlieka užimtumo tarnybos ir Užimtumo tyrimų institutas.
Barometro skalė svyruoja nuo 90 (labai prasta padėtis darbo rinkoje) iki 110 (labai gera padėtis).
Naujausi komentarai