Darbuotojų paklausa auga, bet norinčiųjų dirbti mažėja?

Pranešama, kad daugiausia laisvų darbo vietų liepą paskelbė gamybos sektoriaus įmonės – jos sudarė beveik penktadalį (2,9 tūkst. arba 18,2 proc.) visų per mėnesį įregistruotų darbo pasiūlymų. Tuo metu statybos sektoriuje buvo pasiūlyta apie 1,8 tūkst. darbo vietų.
Tarnybos duomenimis, švietimo ir žmonių sveikatos priežiūros bei socialinio darbo įstaigos darbuotojų ieškojo daugiausia nuo praėjusių metų vasaros – atitinkamai 1 tūkst. ir 0,8 tūkst.
Tačiau darbuotojų paieška buvo pasyvesnė nei pernai. Nuo metų pradžios paskelbta 6,5 tūkst. mažiau laisvų darbo vietų nei praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu.
Liepos mėnesį padėta įsidarbinti 17,3 tūkst. asmenų – 6,1 proc. mažiau nei birželį. Tarnybos teigimu, labiausiai sumažėjo įsidarbinusiųjų apgyvendinimo ir maitinimo veiklas vykdančiose įmonėse. Kas septintas asmuo, sugrįžęs į darbo rinką, sudarė terminuotą darbo sutartį, o laikino darbo pasiūlymai vis dažniau buvo skiriami nekvalifikuotiems darbuotojams.
Užimtumo tarnyboje rugpjūčio 1 d. buvo registruota 156,4 tūkst. bedarbių – 2 proc. daugiau nei prieš mėnesį. Vyresnių nei 50 metų asmenų nedarbas sumažėjo iki 9,8 proc., o jaunimo iki 24 metų – padidėjo iki 6,8 proc. Bendras registruotas nedarbas siekia 8,6 proc. ir, palyginti su pernai, išliko nepakitęs.
Liepą nedarbo rodikliai kiek didėjo 40 savivaldybių, mažėjo – 12, o nepakito – 8. Labiausiai sumažėjo Varėnos, Kelmės, Tauragės, Rietavo bei Ignalinos (po 0,2 proc. punkto) rajonų savivaldybėse. Tuo metu nedarbas augo Akmenėje (0,7 proc. punkto), Jonavoje ir Širvintose (po 0,5 proc. punkto) bei Kaišiadoryse, Kaune, Radviliškyje, Šilutėje ir Visagine (po 0,4 proc. punkto).
