Darbo rinkoje – sąstingis: daugėja bedarbių?

Tarnybos duomenimis, gruodžio 1 dieną šalyje buvo registruota154,5 tūkst., arba 4,7 tūkst. daugiau nei prieš mėnesį, bedarbių.
Registruotas nedarbas padidėjo 0,3 proc., o naujų klientų į Užimtumo tarnybą kreipėsi 13 proc. mažiau nei spalį ir 4 proc. mažiau nei prieš metus.
Visgi, komentuodama darbo rinkos pokyčius, Užimtumo tarnybos Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė sako, kad jie yra sezoniniai ir kartojasi kasmet.
„Lapkritis atnešė įprastus metų pabaigos pokyčius. Darbo rinka natūraliai lėtėja, mažėja ir darbuotojų paieška, ir įdarbinimas. Vis dėlto šie pokyčiai yra sezoniniai – tokie pat svyravimai kartojasi kasmet“, – pranešime cituojama J. Zemblytė.
Lapkritį darbdaviai registravo 10 tūkst. laisvų darbo vietų – 29 proc. mažiau nei spalį.
Dirbančių žmonių daugėjo švietimo, žmonių sveikatos priežiūros sektoriuose, o mažėjo statybose bei administracinės ir aptarnavimo veiklos srityse.
Vidutinis darbo skelbimuose nurodomas mėnesio darbo užmokestis lapkritį siekė 1 631 eurą bruto – 10,1 proc. daugiau nei prieš metus.
Daugiausia siūlyta už darbą gydytojams (3,9 tūkst. eurų), ekonomistams (2,8 tūkst. eurų) ir elektros inžinieriams (2,7 tūkst. eurų), o tarp kvalifikuotų darbininkų – oro kondicionavimo ir šaldymo įrenginių montuotojams (2,4 tūkst. eurų) bei darbininkams izoliuotojams (2,2 tūkst. eurų).
Tarnybos duomenimis, gruodžio 1 d. šalyje buvo 1,46 mln. dirbančiųjų, arba 0,11 proc. mažiau nei prieš mėnesį, tačiau 0,2 proc. daugiau nei prieš metus.
