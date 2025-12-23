Teismas neleido taikiai susitarti dėl Šarūno Matijošaičio planuojamo projekto Kauno Vičiūnuose

Regionų administracinis teismas antradienį nutarė, jog Kauno valdžia negalėjo supaprastintai atlikti detaliojo plano korekcijų, nes Š. Matijošaičio planuojamas 51 buto namo projektas Taurakiemio gatvėje keičia teritorijos užstatymą.
„Vertindamas šalių sudarytą taikos sutartį teismas konstatavo, kad nėra pagrindo teigti, jog ginčo atveju detaliojo plano koregavimu vietoje vieno pavienio 25 butų daugiabučio suplanavus penkis trijų aukštų daugiabučius su 51 butu nebuvo pakeistas užstatymo tipas, kad tokiu atveju nepakito statybos zona, riba ar linija“, – pranešė teismas.
Be to, jo teigimu, koreguojant detalųjį planą pažeistas viešasis interesas, mat savivaldybė gavusi bendruomenės pasiūlymus nepateikė motyvų, kodėl jie buvo patvirtinti arba atmesti.
„Pareiškėjams (bendruomenės nariams – BNS) iš esmės buvo persiųsti tik plano rengėjo parengti atsakymai. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, taikos sutartyje susitarus tokius veiksmus laikyti tinkamu visuomenės dalyvavimo užtikrinimu, būtų pažeistas viešasis interesas ir visuomenės dalyvavimo principas“, – argumentavo teismas.
Portalas „Verslo žinios“ lapkritį rašė, kad Statybos inspekcija teismo paprašė panaikinti sprendimus, kuriais buvo koreguojamas detalusis planas bei išduotas statybos leidimas, tačiau pasikeitus Teritorijų planavimo įstatymui buvo nutarta sudaryti taikos sutartį.
Tuomet inspekcija nurodė, kad iki tol projekte supaprastinta tvarka atliktos detaliojo plano korekcijos dabar yra laikomos teisėtomis. Tuo metu Š. Matijošaitis portalui teigė, jog dėl projekto „buvo verta pakovoti“, nors dėl jo vyksta dar vienas teisinis ginčas su Kauno Vičiūnų bendruomene.
Š. Matijošaitis 0,4 ha ploto sklype Taurakiemio gatvėje ketina statyti penkis triaukščius daugiabučius.
