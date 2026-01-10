Gestapas vėl stojo prieš teismą: po akistatos su juo vienai aukai liko randai ir kūne, ir sieloje

Iškalbingas pageidavimų koncertas
Minėtas pokalbis su jau šeštą dešimtmetį įpusėjusiu A. S. vyko teismo vestibiulyje, jam sunkiai tramdant nuoskaudą, kad jam turėjo užtekti duoto laiko susipažinti su bylos medžiaga, o jo užpuolikui teismas padarė malonę – patenkino šio prašymą pakartotinai leisti susipažinti su kai kuriais byloje esančiais dokumentais ir net padarys jų kopijas.
Tokia P. Navicko, atvesto su antrankiais dviejų konvojaus pareigūnų, kontrataka prasidėjo pirmasis naujausios jo bylos posėdis. Teisiamasis pradėjo jį, pareikšdamas du prašymus. Pirmiausiai, kad byla būtų nagrinėjama sutrumpinus įrodymų tyrimą, dėl ko jam skirta bausmė turėtų būti sumažinta trečdaliu, nors jis ir neatskleidė, kad buvo jo bendrininkas A. S. apiplėšimo atveju. O po to, toliau bandydamas diktuoti teismui savo sąlygas, Gestapas paprašė, kad jam būtų leista pakartotinai susipažinti su bylos medžiaga, nes ne visas aplinkybes pamena, o sutrumpintas įrodymų tyrimas taikomas, pripažįstant savo kaltę.
Be to, dar neatvertus bylos, P. Navickas prašė teismo, kad šis grąžintų sulaikymo metu iš jo paimtus daiktus, nors, portalo kauno.diena.lt duomenimis, tarp jų yra ir iš aukų pagrobtų daiktų.
Teismas kol kas tenkino tik P. Navicko prašymą pakartotinai susipažinti su kai kuriais bylos dokumentais, kurie jam bus atšviesti, tikinant, kad jis pats už šias kopijas susimokės. Toks sprendimas priimtas, valstybės P. Navickui paskirtam advokatui bei kaltinimą palaikančiam prokurorui teigiant, kad teisę to prašyti teisiamasis turi.
Vienas prieš du
Savo pasakojimą po šio vos keliolika minučių trukusio naujausio P. Navicko bylos posėdžio A. S., kol kas tapęs paskutine žinoma Gestapo auka, pradėjo nuo to, kad ši akistata jam sugadino ne tik universiteto baigimo 30-metį, bet ir mamos 80-mečio jubiliejų. Gestapo grobiu, pasisavinus tada A. S. rankinę, tapo ir joje buvęs vokas su mamos jubiliejui skirta triženkle eurų suma. O ši kruvina akistata įvyko A. S. grįžtant tą liepos 22-osios naktį iš susitikimo su buvusiu grupioku, atvykusiu į jų studijų baigimo 30-metį iš Australijos.
Neatmetama, kad A. S. galėjo būti pasektas nuo vieno Taikos prospekto baro. Ten išsiskyrus su minėtu grupioku, jis vidurnaktį, vedinas paspirtuku, ėjo į mamos namus, esančius Ąžuolyno prieigose, t.y. maždaug už vienos viešojo transporto stotelės. Ir įsukęs į Studentų gatvę, kuri buvo visiškai tuščia, staiga pajuto iš už nugaros rankas.
Vienas iš užpuolikų stvėrė už paspirtuko rankenos. Kitas, kaip paaiškėjo netrukus – P. Navickas, puolė rauti A. S. nuo kaklo rankinę. O šioje buvo ne tik minėta dovana mamai, bet ir krūva raktų – ne tik mamos buto, bet ir A. S. namų bei biuro, telefonas, vaistai bei piniginė, kurioje be pinigų buvo ir asmens tapatybės, banko bei įvairios nuolaidų kortelės ir visi prisijungimų kodai.
Per įvykusias A. S. grumtynes su peiliu ginkluotu P. Navicku, šiam pavyko nupjauti užpultojo rankinės, kurios šis nenorėjo atiduoti be kovos, rankenas. Netekęs jos, A. S., kuriam keliose vietose buvo sužalota kairė ranka, dar bandė P. Navicką bei jo bendrininką vytis. Tačiau šiems pavyko pabėgti, už kelių dešimčių metrų puolus į skirtingas puses.
Per plauką nuo tragedijos
Tąnakt A. S. atėjo pas mamą kruvinas. Apie jo patirtus sužalojimus byloje mamos daugiabučio laiptinėje telkšoję kraujo klanai.
Iškvietus greitąją, jis buvo pristatytas į Kauno klinikas. Ten paaiškėjo, kad prieš kurį laiką čia buvo atvežtas ir kitas panašiomis aplinkybėmis peiliu sužalotas bei apiplėštas vyras. O medikams siuvant A. S. ranką, kurios beveik iki pusės jis teigia nejaučiantis iki šiol, atvyko policija ir pranešė sulaikiusį P. Navicką. A. S. teigimu, pareigūnai teigė nustatę galimą Gestapo buvimo vietą pagal jo telefono, kuris buvo pagrobtoje rankinėje, veikimą.
P. Navickas buvo sulaikytas Vilijampolėje, iš kurios kilęs ir kurioje įvykdė jau minėtus prieš 30 metų Lietuvą sukrėtusius nusikaltimus, kai būdamas keturiolikos metų, pagrobė ant Milikonių kalno rogutėmis važinėjusią aštuonmetę iš Šilainių, ją išžagino ir nužudė, numesdamas nuo Varnių tilto į Nerį. Tiesa, šį kartą P. Navickas buvo sulaikytas kitoje Vilijampolės dalyje – Jurbarko gatvėje, kurią pasiekė dviračiu. Sulaikymo metu jis turėjo ir iš A. S. pagrobtą rankinę. Tačiau jau buvo vienas – be bendrininko, kurio nustatyti teisėsaugininkams nepavyko. A. S. teigimu, P. Navicko bendrininkas buvo panašaus sudėjimo, dėvėjo panašiais tamsios spalvos rūbais ir buvo su tokia pačia kepure su snapeliu.
Nors A. S. teigė, kad atpažinęs jį užpuolusį P. Navicką, kurį žinojo dar nuo 1995-ųjų, kai jo nusikaltimai pašiurpino Lietuvą, ir buvo skaitęs „Kauno dienoje“ apie tai, kad šis skandalingas kaunietis – laisvėje ir vėl daro vis sunkesnius nusikaltimus, jis tik po kurio laiko suprato, kuo galėjo baigtis jo gatvės grumtynės su Gestapu. Tačiau tuo metu patirtą šoką, atpažinus užpuoliką, užgožė baimė prarasti rankinės turinį, kurioje, kaip A. S. tuo metu atrodė, buvo visas jo gyvenimas.
Pasiekė naują rekordą
Kaip jau rašyta, pernykštį sausį P. Navicko, kuriam praėjusią vasarą suėjo 45-eri, biografijoje pagaliau atsirado pirmasis teistumas, nes niekas neskundė 2024-ųjų gruodį Kauno apylinkės teismo jam paskelbto nuosprendžio už devynis nusikaltimus, tarp kurių dominavo vagystės, kuriuos skandalingasis Gestapas spėjo įvykdyti per du mėnesius, kai 2024-ųjų sausį buvo išleistas iš Rokiškio psichiatrijos ligoninės gydytis ambulatoriškai.
Kauno apylinkės teismas už minėtus nusikaltimus, nors teisėsauga prisipažino, kad, kažin, ar visus juos pavyko išaiškinti, skyrė P. Navickui vienerių metų ir keturių mėnesių įkalinimą. Tačiau į šią bausmę buvo įskaityti ir beveik devyni mėnesiai, kuriuos jis praleido iki nuosprendžio suimtas. Taigi, realiai jam buvo likę kalėti mažiau kaip septynis mėnesius. Ir pernykštę liepos 11-ąją Gestapas jau buvo paleistas iš Pravieniškių 2-ojo kalėjimo, kuriame atliko bausmę. O po dešimties dienų apie jį vėl rašė policijos suvestinės, nes jis per valandą Kaune peiliu sužalojo du gatvėje sutiktus vyrus, kuriuos po to apiplėšė.
Tačiau pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl šių sunkių nusikaltimų, paaiškėjo, kad dar vieną vyrą, sutiktą naktį Kauno gatvėse, Gestapas sužalojo ir apiplėšė jau už šešių dienų po paleidimo iš Pravieniškių. Tačiau, ir vėl neaišku, ar visus šio ką tik į laisvę paleisto kalinio nusikaltimus teisėsaugininkams pavyko išsiaiškinti.
Per kelias dienas – trys sunkūs nusikaltimai
Policijos departamento suvestinėse apie išskirtiniausius pernykštės liepos 21-osios kriminalus šalyje buvo skelbiama, kad apie 23.10 val. Kaune, Savanorių prospekte, asmuo sužalojo vyrą, gimusį 1995 metais, ir atėmė kuprinę, kurioje buvo asmens tapatybės kortelė bei mobiliojo ryšio telefonas. Nukentėjusysis, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Materialinis nuostolis nustatinėjamas. O liepos 22 dieną, apie 00.20 val., taip pat Kaune – Studentų gatvėje vyrą, gimusį 1971 metais, užpuolė du asmenys, kurie atėmė kuprinę, kurioje buvo mobiliojo ryšio telefonas, piniginė, asmens tapatybės kortelė bei 800 eurų. Nukentėjusysis, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Materialinis nuostolis nustatinėjamas. Dėl abiejų plėšimų įtariamas vyras, gimęs 1980 metais, uždarytas į areštinę. Pagrobti daiktai rasti. Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už plėšimą panaudojant nešaunamąjį ginklą, kuriuo galima žaloti žmogų.
Už minėtą nusikaltimą gresia laisvės atėmimas nuo dvejų iki aštuonerių metų. Pagal gresiančią bausmę jis priskiriamas sunkiems.
Kaip jau užsiminta, šiais pavojingais išpuoliais įtartas P. Navickas buvo sulaikytas maždaug už poros valandų nuo antrojo apiplėšimo – jau po antros valandos nakties.
Pradėjus ikiteisminį tyrimą, iššsiaiškinta ir trečia jo auka, užpulta dar liepos 17-ąją – apie 23 val. Utenos gatvėje. 1972 metais gimusiam nukentėjusiajam buvo papurkšta dujų balionėliu, o po to dar mažiausiai penkis kartus smogta kumščiais į galvą. Teismo medicinos ekspertai nustatė jam nesunkų sveikatos sutrikdymą – buvo nudeginta akies ragena. Šis nukentėjusysis tada neteko kuprinės su telefonu bei pinigine ir striukės. Grobis įvertintas 350 eurų.
Nesunkus sveikatos sutrikdymas buvo nustatytas ir vienam iš peiliu sužalotų P. Navicko aukų. Kito sužalojimą teismo medicinos ekspertai įvertino kaip nežymų sveikatos sutrikdymą. Vienas iš jų teigė patyręs 980 eurų, kitas – 225 eurų žalą.
Atsinaujino senas įtarimas
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, P. Navickas ikiteisminio tyrimo metu pripažino kaltę tik iš dalies.
Atlikus jam ambulatorinę teismo psichiatrijos ekspertizę, kaip ir po nusikaltimų paleidus P. Navicką iš Rokiškio psichiatrijos ligoninės, konstatuota, kad jis – pakaltinamas, t.y. gali suprasti savo veiksmus ir šiuos valdyti.
Ir šios teismo psichiatrų išvados atgaivino po Gestapo sulaikymo dėl aštuonmetės išžaginimo ir nužudymo kilusias abejones, ar buvęs jo nepakaltinamumas, padėjęs tada išvengti pelnytos bausmės, nebuvo nupirktas.
P. Navickas ketvirtadienį vėl stojo prieš Kauno apylinkės teismą, būdamas suimtas jau beveik pusmetį. Tačiau, sprendžiant iš jo pateiktų prašymų, primenančių namų darbus, prie kurių galimai prisidėjo ir jo kameros Kauno kalėjime kaimynai, jau yra linkęs pilnai pripažinti kaltę, nes prašo sutrumpinto įrodymų tyrimo.
Pirmajame šios bylos posėdyje nedalyvavo vienas iš trijų nukentėjusiųjų, prašęs leidimo prisijungti nuotoliniu būdu, tačiau dėl nežinomos priežasties to nepadaręs. Tačiau konstatavus, kad jam žinoma apie šį posėdį, buvo nuspręsta pradėti šią bylą nagrinėti. Bet tada P. Navickas iš teismo narvo pareiškė jau minėtus savo prašymus. Ir bylos nagrinėjimas, net jos neatvertus, buvo atidėtas, suplanavus kito posėdžio datą vasario pradžioje.
