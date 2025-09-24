Ruginienė dėl kelio į Rūdninkų poligoną: turės ištaisyti

„Tikrai taip, defektas yra, įmonė, kuri blogai suremontavo kelią, turės šitą defektą ištaisyti ir padaryti darbą taip, kaip jis privalo būti padarytas“, – žurnalistams trečiadienį sakė paskirtoji premjerė.
„Vyriausybė užtikrins, kad įmonė atitaisytų savo broką ir padarytų kelią taip, kaip būtina jį padaryti“, – kalbėjo ji.
Portalas „Delfi“ skelbė, kad kelyje pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti Krašto apsaugos ministerija (KAM) iš bendrovės nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu remontuojamas. Pasak portalo, įmonėje anksčiau yra dirbęs ir dabartinis socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
I. Ruginienė sako, kad M. Sinkevičius tuo metu, kai vyko rangovo konkursas dėl darbų, įmonėje nedirbo.
„Dėl pačio konkurso ir viešųjų pirkimų, kiek man žinoma, šita įmonė laimėjo dar prie 18-tos Vyriausybės (vadovaujamos Ingridos Šimonytės – BNS), Mindaugas Sinkevičius tikrai šitoje įmonėje nedirbo, Mindaugas Sinkevičius atėjo dirbti daug vėliau, kol kas tikrai neturiu duomenų, kad būtų tam tikros sąsajos“, – aiškino I. Ruginienė.
Anot „Delfi“, M. Sinkevičius „Fegdoje“ nuo 2024 metų lapkričio iki 2025 metų kovo buvo komercijos direktorius – po to, kai įsiteisėjus Apeliacinio teismo nuosprendžiui „čekiukų“ byloje Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) politikui panaikino Jonavos mero įgaliojimus.
I. Ruginienė taip pat teigė, kad reikėtų atnaujinti diskusijas apie viešųjų pirkimų taisykles, kad kokybė, o ne žemiausia kaina būtų svarbiausias kriterijus.
„Deja, Lietuvoje turime tokią praktiką ir taisykles, kai nuolat laimi konkursuose tas, kas pasiūlo mažiausią kainą ir praktiškai griežtesnių kriterijų, kokybės, kitų reikalavimų nėra. (...) Matome, įmonės, kurios laimi viešuosius pirkimus, vėl eina į kitą konkursą ir laimi. Tas yra negerai ir tas turi būti taisytina“, – sakė I. Ruginienė.
Anot „Delfi“, gelžbetonio keliui į Šalčininkų rajone esantį poligoną statybos konkursą laimėjusi „Fegda“ darbus už 6,45 mln. eurų atliko 2023 metais, tačiau šio kelio remontas tęsiamas iki šiol.
