Ministras: Rūdninkų poligono kelio brokas bus ištaisytas

„Fegda“ sutinka pašalinti trūkumus nepriklausomo eksperto nurodytu būdu, įskaitant ir viso kelio esminę rekonstrukciją pertiesiant kelią ar reikšmingą jo dalį, jei tai numatys nepriklausomas ekspertas savo išvadose“, – Seime ketvirtadienį teigė R. Kaunas.
„Fegdos“ klausimas, mano supratimu, yra išspręstas. Rangovas prisiima atsakomybę, sutiko su Krašto apsaugos ministerijos pozicija, pasižadėjo atlikti visus reikalingus darbus ir pažadą patvirtino savo parašu“, – kalbėjo jis.
Kaip ketvirtadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), kelią į poligoną valdanti Lietuvos kariuomenė, KAM Infrastruktūros valdymo agentūra ir „Fegda“ susitarė, jog bendrovė pagal nepriklausomos ekspertizės rekomendacijas pašalins defektus visame kelio ruože, o prireikus savo lėšomis nuties naują kelią.
„Įvertinsime senojo projekto atitikimą rangos sutartyje nustatytiems reikalavimams, bus pateikti tinkami defektų šalinimo sprendimai ir naujas defektų šalinimo projektas, ko nėra iki šiol“, – iš Seimo tribūnos kalbėjo R. Kaunas.
„Fegda“ naujienų portalui „Verslo žinios“ anksčiau sakė esanti pasirengusi kelią remontuoti, tačiau jau 10 mėnesių laukia leidimo darbams.
Portalas „Delfi“ anksčiau skelbė, kad kelyje pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš bendrovės nereikalavo jo tiesti iš naujo.
Gelžbetonio kelio į Šalčininkų rajone esantį poligoną statybos konkursą laimėjusi „Fegda“ darbus už 6,45 mln. eurų atliko 2023 metais.
Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė yra sakiusi, kad „Fegda“ turėtų būti įtraukta į „juodąjį“ tiekėjų sąrašą ir į tai būtų atsižvelgiama skelbiant kitus viešuosius pirkimus.
