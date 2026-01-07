Robertas Kaunas susitiks su Jurbarko rajono gyventojais dėl planų plėsti Tauragės karinį poligoną

Susitikimo metu taip pat dalyvaus Lietuvos kariuomenės bei kitų institucijų atstovai.
Krašto apsaugos ministerijos (KAM) logistikos departamento vadovo Auriaus Daškevičiaus teigimu, šis susitikimas reikalingas nuraminti rajono gyventojus, išsiaiškinti, kiek plėsis poligono ribos, kokie veiksmai jame bus atliekami.
„Aiškumas visada reikalingas. Tai pirmiausia paaiškės būsimo poligono ribos, o toliau bus aiškumas, kaip čia bus elgiamasi, kokie veiksmai bus atliekami tame miške, kas bus vykdoma, ar miškas bus kertamas, ar ne“, – LRT radijui anksčiau teigė A. Daškevičius.
Anot ministerijos, poligonas būtų plečiamas tik Jurbarko rajono teritorijoje, jo ribos Tauragės rajone išliktų nepakitusios.
Taip pat išplėtus poligoną nesikeistų ir jo paskirtis, toliau vyktų Lietuvos kariuomenės karinės technikos manevravimo ir taktinio judėjimo pratybos, karinė technika ir ginklai būtų naudojami tik su imitacinėmis priemonėmis, šaudyklų poligono teritorijoje nebūtų, kovinis šaudymas nevyktų, o gyventojai iš anksto būtų informuojami apie pratybas.
Kaip anksčiau rašė BNS, gruodžio mėnesį Valstybės gynimo taryba (VGT) nusprendė Lazdijų rajone, Kapčiamiestyje, steigti brigados dydžio karinį poligoną, o Tauragės poligono plotą padidinti dvigubai.
Pasak KAM, iki 2030 metų savivaldybėms su poligonais kasmet planuojama skirti po 25 mln. eurų Civilinės saugos stiprinimo ir plėtros programos priemonėms savivaldybėse įgyvendinti, įskaitant kritinės svarbos infrastruktūros objektų apsaugą. Savivaldybių mobilizacijos pareigūnų funkcijoms ir pasirengimui stiprinti bus skiriama iki 5 mln. eurų.
Galutinį sprendimą dėl Tauragės poligono plėtros priims Seimas šių metų pavasarį.
