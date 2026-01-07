Kaunas dėl „Fegdos“: turime kelias dienas apskundimams, sutartys dar nėra pasirašytos

„Su „visiškai slaptai“ (slaptumo žyma – ELTA) tokio (karinės infrastruktūros – ELTA) objekto Lietuvoje turbūt net nebuvo statyta, kitaip sakant, tai būtų absoliučiai perteklinis poreikis bet kuriam tiekėjui“, – žurnalistams Seime trečiadienį sakė R. Kaunas.
Pati „Fegda“ anksčiau skelbė, kad VSD įmonei neišdavė leidimo dirbti su pažyma „visiškai slaptai“, tačiau suteiktas pažyma ir leidimas dirbti su „riboto naudojimo“ informacija.
Bendrovės teigimu, tai buvo susiję su nedeklaruotais mažos vertės įsigijimais iš trečiųjų pasaulio valstybių įmonių.
„Turime informaciją, kuri jau yra vieša, kad 2024 m. pabaigoje „Fegda“ pati savo iniciatyva prašė tokio sutikimo, tačiau jo negavo, o 2025 m. gavo „riboto naudojimo“ (pažyma – ELTA), kas atitinka šito projekto rėmus. Ir buvo labai aiškiai paaiškinta, kodėl būtent „riboto naudojimo“ (pažyma – ELTA), o ne aukštesni kriterijai“, – teigė krašto apsaugos ministras.
Portalas „Delfi“ pirmasis pranešė, jog tarp 1,8 mlrd. eurų vertės Rūdninkų konkurso laimėtojų yra anksčiau brokuotą kelią link poligono nutiesusios „Fegdos“ bendrovė „Rudina“ – pirmajame A dalies pirkime, galutinėje pasiūlymų eilėje ji užėmė pirmąją vietą, įmonės pateiktas projektas yra vertas 348,35 mln. eurų.
Anot „Delfi“, įmonė „Rudina“ priklauso bendrovėms „Conres LT“ ir „Fegda“. Pastaroji dar dažnai siejama su socialdemokratų partijos pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi.
Anot R. Kauno, galutiniai procesai dėl laimėtojų šiame Rūdninkų poligono pirkimo etape dar nėra pasibaigę, taip pat jau buvo atsakyta į kelias bendrovių pateiktas pretenzijas.
„Turime kelias dienas apskundimams, sutartys dar nėra pasirašytos“, – kalbėjo ministras.
R. Sinkevičius: iš tarnybų sulaukėme pasiūlymų dėl viešųjų pirkimų tvarkos
Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Rimantas Sinkevičius tuo metu teigia, kad vykdant parlamentinę kontrolę buvo atsakyta į visus iškeltus klausimus, o tarnybos pateikė pastabų bei siūlymų dėl viešųjų pirkimų tvarkos, korupcijos rizikų valdymo tobulinimo.
„Komitetas atliko parlamentinę kontrolę ir, manau, kad klausimus gerokai pasiaiškinome. Einamuosius atsakymus gavome, o žiūrint į ateitį – viešųjų pirkimų visumą – mes gavome kai kurių pasiūlymų bei įpareigojimų iš Specialiųjų tyrimų (STT), Viešųjų pirkimų (VPT) tarnybų vadovų ir juos išgirdome“, – žurnalistams sakė R. Sinkevičius.
„Apibendrinant pasakysiu, kad pastebėjimų esmė – viešųjų pirkimų tvarkos tobulinimas. Tai susiję su rizikų valdymu ir tam tikrų funkcijų persiskirstymu“,– teigė Seimo narys.
Tiesa, nors tarnybos davė NSGK pastabų dėl korupcijos rizikų valdymo, anot R. Sinkevičiaus, būtent šiuo „Fegdos“ atveju tokių rizikų pastebėta nebuvo ir viešasis pirkimas įvyko pakankamai teisingai.
„Pagrindinė rizika, kuri gali būti, yra korupcija. Būtent tam reikia prevencijos – tai yra rizika, kurią reikia valdyti. (...) Žiūrint į visumą, į ateitį, tai gali būti. Nesakau, kad tai (korupcijos rizikos – ELTA) yra dabar ir niekas nekonstatavo, kad jų buvo. Mes sakome, kad ateityje, valdant tokias dideles lėšas, gali atsirasti toks rizikos faktorius“, – tikino socialdemokratas.
„Šioje vietoje niekas nei kėlė klausimų, nei turėjo įtarimų, kad tai (korupcijos rizika – ELTA) galėjo būti. Kalbėdamas apie visus viešuosius pirkimus turiu omenyje ateitį. Šiuo metu mes neįžvelgiame korupcijos šiame viešajame pirkime. Viskas įvyko pakankamai teisingai ir sklandžiai. (...) Pakankamai, pagal įstatymu nustatytą tvarką. Nieko netrūko, kad viskas pakankamai teisingai įvyktų“, – sakė R. Sinkevičius.
NSGK pirmininkas taip pat tikino, kad komitetas yra pasiruošęs ateityje vykdyti pastovią parlamentinę kontrolę, jei tik bus kokių neigiamų signalų iš žurnalistų ar tarnybų.
ELTA primena, kad į Rūdninkų poligoną vedančiame kelyje iš karto po įrengimo, dar 2023 m., pastebėti defektai, tačiau karinį projektą koordinuojanti KAM iš „Fegdos“ nereikalauja kelio tiesti iš naujo, jis šiuo metu tik remontuojamas.
Viešąjį pirkimą gelžbetonio keliui poligoną nutiesti laimėjusi „Fegda“ darbus atliko už 6,45 mln. eurų.
