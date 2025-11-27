 „Linava“ ir Muitinė susitarė dėl paprastesnio puspriekabių grįžimo iš Baltarusijos

„Linava“ ir Muitinė susitarė dėl paprastesnio puspriekabių grįžimo iš Baltarusijos

2025-11-27 13:24
BNS inf.

Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ ir Muitinė susitarė, kad Baltarusijai leidus grįžti sulaikytiems Lietuvos vilkikams jų įvažiavimo į šalį tvarka laikinai būtų supaprastinta. 

„Linava“ ir Muitinė susitarė dėl paprastesnio puspriekabių grįžimo iš Baltarusijos
„Linava“ ir Muitinė susitarė dėl paprastesnio puspriekabių grįžimo iš Baltarusijos / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Muitinė leis vilkikams išvykti iš Lietuvos be puspriekabių, kad jie galėtų grįžti iš Baltarusijos su ten likusiomis puspriekabėmis, pranešė „Linava“.

„Linavos“ prezidentas Erlandas Mikėnas BNS teigė, kad šis sprendimas pagreitins procedūras, kai Minskas leis grįžti Lietuvos vilkikams.

„Šis sprendimas atveria realų kelią įmonėms susigrąžinti savo turtą ir sumažinti augančius nuostolius“, – teigiama pranešime.

Vis dėlto, pasak „Linavos“, vilkikų grąžinimo klausimas kol kas lieka neišspręstas.

„Mums svarbiausia buvo užtikrinti, kad vežėjai neprarastų savo puspriekabių, kurios yra jų turtas ir darbo priemonė, ir galėtų jas susigrąžinti, kai tik bus sutarta dėl visos technikos paleidimo. Kartu su Muitinės departamentu radome būdą, kaip sudaryti galimybę jas parsigabenti, ir tai yra svarbus žingsnis situacijai stabilizuoti“, – pranešime teigė E. MIkėnas.

Šiame straipsnyje:
Linava
muitinė
vilkikai
puspriekabės
grįžti iš Baltarusijos
Lietuvos vežėjai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų