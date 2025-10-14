Lietuvos oro uostai ruošiasi aviacijos žiemos sezonui: iš viso suplanuota 80 skrydžių maršrutų

Skelbiama, kad nuo gruodžio 12 d. iš Vilniaus oro uosto prasidės nauji skrydžiai į Suomijos miestą Turku bei toliau bus skraidinama į Helsinkį. Iš šio oro uosto nuo spalio 27 d. skrydžius taip pat vykdys oro bendrovė „flydubai“, kuri keleivius tris kartus į savaitę skraidins į Dubajų.
Tuo metu Palangos oro uosto pasiūlą žiemos sezonu nuo gruodžio 10 d. papildys kompanijos „Wizz Air“ skrydžiai į Norvegijos sostinę Oslą. Kaip nurodo LTOU, jie bus vykdomi du kartus per savaitę.
Iš viso Lietuvos oro uostus su Vokietijos miestais žiemos sezonu jungs aštuonios kryptys, o į Nyderlandus numatomi trys maršrutai. Taip pat skrydžiai bus vykdomi į Austrijos sostinę Vieną ir Belgijos sostinę Briuselį bei Jungtinę Karalystę.
Be to, planuojami skrydžiai į Italiją, Ispaniją, Kiprą ir Maltą. Į Italiją iš Vilniaus oro uosto keleiviai, anot LTOU, galės nuvykti septyniomis kryptimis, o į Ispaniją – šešiomis. Sostinės oro uoste vyks ir užsakomieji skrydžiai į Egiptą, Turkiją ir Ispanijai priklausančią Tenerifę.
Taip pat šį žiemos sezoną, palyginti su praėjusiu, iš sostinės planuojama vykdyti daugiau skrydžių į Amsterdamą, Helsinkį, Rygą ir Varšuvą.
Tuo metu Kauno oro uoste aviacijos žiemos sezonu toliau bus vykdomi skrydžiai į Jungtinės Karalystės miestus – Belfastą, Bristolį, Edinburgą, Liverpulį, Londoną. Numatomi skrydžiai ir į Airiją – Dublino ir Šanono miestus. Taip pat keleiviai iš Kauno galės nuskristi į Malagą, Madridą ir Alikantę Ispanijoje bei į Pafosą Kipre.
Be to, iš Palangos oro uosto planuojami skrydžiai į Londoną, Dubliną, Amsterdamą, Kopenhagą. Anot LTOU, Skrydžiai į Kopenhagą ir Rygą iš Palangos šį žiemos sezoną bus patys dažniausi.
Reguliarius skrydžius Lietuvoje žiemos sezonu numato vykdyti keturiolika oro bendrovių, iš kurių dešimt yra tradicinės ir dar keturios – žemų kaštų oro bendrovės.
