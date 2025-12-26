Įvardijo, kiek nuostolių Lietuvos oro uostai patyrė dėl kontrabandinių oro balionų

Kaip teigia bendrovė, ši suma susideda iš negautų pajamų bei kitų tiesiogiai patirtų nuostolių (darbo užmokesčio, eksploatacijos išlaidų ir t.t.).
Tiesa, kaip teigia LTOU komunikacijos vadovė Vitalija Ročė, visus tiesioginius nuostolius ir negautas pajamas per 2025 m. LTOU įvertins pasibaigus metams.
Anot atstovės, apskaičiuotos tiesioginės negautos pajamos ir nuostoliai neapima visų nuostolių, kuriuos patyrė aviakompanijos, antžeminio aptarnavimo įmonės ir kiti partneriai, veikiantys oro uostuose. Teigiama, kad ši suma jau viršija 0,8 mln. eurų, dėl jos su partneriais rengiamas civilinis ieškinys.
„Dėl hibridinės atakos LTOU telkia partnerius civiliniam ieškiniui, kuriam jie įvertins ir pateiks savo patirtus nuostolius žalos atlyginimui. Šiuo metu civiliniam ieškiniui apskaičiuota nuostolių suma jau viršija 800 tūkst. eurų“, – tikina V. Ročė.
VNO vykdomų skrydžių skaičius sausį bus 3,8 proc. mažesnis nei anksčiau planuota
Pasak LTOU komunikacijos vadovės, dėl hibridinės atakos taip pat sumažėjo 2026 m. sausio mėnesį numatytų VNO vykdomų skrydžių skaičius. Anksčiau buvo planuoti 2 788 skrydžiai, tačiau Suomijos oro linijoms „Finnair“ atšaukus vieną iš savo reisų tarp Vilniaus ir Helsinkio bei kelionių organizatoriui „Join UP“ savo skrydžius į Egiptą perkėlus iš sostinės į Kauno oro uostą, skrydžių skaičius susitraukė 3,8 proc.
„Planuojama, kad 2026 m. sausį iš VNO bus vykdomi 2 682 skrydžiai, jų bus 2,2 proc. – 62 skrydžiais mažiau dėl „Finnair“ vakarinio skrydžio atšaukimo ir dar 1,6 proc. – 44 skrydžiais mažiau dėl perkeltų „Join UP“ skrydžių į Kauno oro uostą“, – teigia V. Ročė.
„Kitų metų sausį dėl hibridinės atakos Vilniaus oro uostas turės 3,8 proc. mažiau skrydžių“, – skaičiuoja ji.
Pasak LTOU atstovės, šių metų spalio 4–gruodžio 7 d. laikini oro erdvės ribojimai virš VNO, rizikingose aviacijai teritorijose fiksuojant navigacines atžymas, būdingas balionams, įvesti 15 kartų (nepertraukiamai arba keliais intervalais).
Teigiama, kad per šį laikotarpį oro erdvės ribojimai kartą įvesti ir virš Kauno oro uosto. Dėl ribojimų paveikta per 350 skrydžių ir apie 51 tūkst. keleivių.
„Tiesa, per 2025 m. spalį ir lapkritį 5 proc. Vilniaus oro uosto keleivių pajuto hibridinės atakos pasekmes, jų skrydžiai buvo sutrikdyti, o 95 proc. – kiek daugiau negu 840 tūkst. keleivių – per šį laikotarpį išskrido ir atskrido į Vilnių sklandžiai“, – apibendrina V. Ročė.
Kaip skelbė ELTA, spalio pabaigoje prasidėjus intensyviems kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiams, Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Dėl kontrabandinių balionų šaukti Nacionalinio saugumo komiteto (NSK) posėdžiai, situaciją aptarė Valstybės gynimo taryba (VGT), Baltarusijos hibridinės atakos klausimas taip pat aptarinėjamas įvairiais formatais tarptautiniu lygiu.
Dėl situacijos visoje šalyje taip pat paskelbta ekstremalioji situacija.
Naujausi komentarai