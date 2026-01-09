Įspėja keliautojus: Lietuvoje ir Europoje sutrikus skrydžiams dalis jų gali vėluoti

„Kadangi nepalankios oro sąlygos pastaruoju metu stebimos ne tik Lietuvoje, bet ir kituose Europos regionuose, poveikis skrydžių tvarkaraščiams kartais gali būti jaučiamas visoje skrydžių grandinėje“, – penktadienį komentare BNS sakė LTOU atstovė Rasa Petrauskaitė.
Jos teigimu, Lietuvos oro uostai dirba įprastai ir dėl meteorologinių sąlygų didelių sutrikimų nefiksuojama.
Vilniaus oro uosto skrydžių informacija rodo, kad lėktuvai leidžiasi, tačiau yra pavienių vėlavimų iki valandos.
„Oro sąlygos yra įprasta aviacijos veiklos dalis, todėl kasdien taikomos atitinkamos procedūros, siekiant užtikrinti skrydžių saugą. Tam tikrais atvejais dėl sudėtingesnių oro sąlygų gali ilgėti orlaivių paruošimo skrydžiams procedūros ar sutrikti orlaivių ir įgulų rotacijos, o tai gali turėti įtakos skrydžių tvarkaraščiams“, – teigė ji.
Anot LTOU atstovės, oro uostų komandos dirba sustiprintu režimu užtikrinant saugias operacijas ir kuo sklandesnį skrydžių aptarnavimą.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, nuo ankstaus penktadienio ryto rytinėje ir pietinėje Lietuvos dalyje sninga ir pusto, temperatūra siekia 6–11 laipsnių šalčio, prognozuojama, kad snygis skirtinguose Lietuvos rajonuose tęsis iki sekmadienio.
Naujausi komentarai