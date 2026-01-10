Tikina, kad oro sąlygos reikšmingo poveikio šalies oro uostų veiklai neturėjo

„2026 metų sausio mėnesį nežymūs skrydžių sutrikimai dėl oro sąlygų buvo trumpalaikiai ir neturėjo reikšmingos įtakos skrydžiams ir keleivių srautams Lietuvos oro uostuose“, – Eltai komentavo LTOU Komunikacijos skyriaus vadovė Vitalija Ročė.
Jos teigimu, trumpalaikiai trikdžiai apima ilgesnes orlaivių paruošimo skrydžiams procedūras, sutrikusią orlaivių ir įgulų rotaciją, kas turi tam tikros įtakos skrydžių tvarkaraščiams.
Trumpalaikiai oro sąlygų sutrikimai neturėjo reikšmingo finansinio poveikio Lietuvos oro uostams.
„Lietuvos oro uostai nefiksuoja poveikio skrydžiams tais atvejais, kai dėl oro sąlygų kyla laikini ir trumpalaikiai operacijų sutrikimai. Oro sąlygos yra įprasta aviacijos veiklos dalis, todėl kasdien vykdomos atitinkamos procedūros ir operacijos, siekiant užtikrinti skrydžių saugą bet kokiomis meteorologinėmis sąlygomis“, – teigė ji.
„Trumpalaikiai oro sąlygų sutrikimai neturėjo reikšmingo finansinio poveikio Lietuvos oro uostams“, – nurodė V. Ročė.
Jos teigimu, vėlavimai Lietuvoje buvo susiję su trikdžiais kitų Europos valstybių oro uostuose.
„Praėjusiomis dienomis Lietuvos oro uostuose fiksuoti nežymūs kai kurių skrydžių vėlavimai buvo susiję ir su sudėtingomis meteorologinėmis sąlygomis Europos oro uostuose. Keletas skrydžių iš Vilniaus buvo atšaukti ir vėlavo dėl nepalankių oro sąlygų atvykimo oro uoste Amsterdame“, – sakė V. Ročė.
ELTA primena, kad sausio mėnesį dėl sudėtingų oro sąlygų ir sniego Lietuvos ir kituose Europos oro uostuose fiksuojami skrydžių vėlavimai.
