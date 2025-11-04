Buvusio ministerijų miestelio teritorijoje bus atliekami archeologiniai tyrimai

Taip siekiama ištirti teritoriją, kurioje yra istorinė Vilniaus Lukiškių totorių senųjų kapinių vieta, antradienį pranešė Turto bankas.
„Ši teritorija svarbi ne tik totorių bendruomenei, bet visam Vilniui. Čia galima atsekti, kaip per kelis šimtmečius keitėsi Vilniaus priemiesčių struktūra, nuo totorių gyvenvietės ir amatininkų rajono iki administracinio ir mokslo kvartalo, kurio vienas iš pastatų jau artimiausiu metu pastebimai pasikeis“, – pranešime sakė įstaigos generalinis direktorius Gintaras Makšimas.
„Jaučiame pareigą nuodugniai išrytinėti kiekvieną žemės centimetrą“, – pridūrė jis.
Anot Turto banko, archeologiniai tyrinėjimai bus atliekami A. Goštauto g. 9, 11 ir 12 esančiuose sklypuose. Pagal pasirašytą sutartį „Kultūros paveldo išsaugojimo pajėgos“ parengs archeologinių tyrimų projektą, turės gauti Kultūros paveldo departamento leidimus bei atliks žvalgomuosius ir detaliuosius archeologinius darbus.
Tyrimų metu aptikus palaikus, butų vykdomi antropologiniai tyrimai, o esant poreikiui – perlaidojimas.
„Be to, tiekėjas užtikrins archeologinę priežiūrą statybų metu, konsultuos projekto eigą ir visus radinius perduos muziejams“, – teigiama pranešime.
Turto banko teigimu, detalieji tyrimai truks iki pusės metų, tuo metu visa sutarties trukmė – ketveri metai.
BNS rašė, kad praėjusi Ingridos Šimonytės vadovaujama Vyriausybė buvo numačiusi, jog atnaujintame kvartale Goštauto gatvėje iki 2028 metų galėtų įsikelti keturios ministerijos bei dalis Vilniuje esančių įstaigų, tačiau premjerė Inga Ruginienė rugpjūčio pabaigoje sakė, jog projektas nebus tęsiamas.
Anot jos, daugelis ministerijų yra po renovacijos, jose darbo sąlygos pakankamai neblogos.
Buvęs premjeras Gintautas Paluckas pavasarį taip pat sakė svarstantis atsisakyti miestelio vystymo, projektas galėtų būti parduotas privačiam statytojui.
Tuo metu rugsėjo pradžioje Vyriausybė nusprendė, jog į vieną komplekso pastatų bus perkelta Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI).
Anksčiau planuota, jog kvartale Goštauto gatvėje, kur anksčiau veikė mokslinių tyrimų institutai, bus atnaujinta 73 tūkst. kv. metrų patalpų, čia galėtų dirbti apie 4 tūkst. žmonių.
Pernai lapkritį BNS skelbė, kad Vyriausybė pritarė siūlymui pirmojo ministerijų miestelio vystymo etapo vertę padidinti nuo 16,2 iki 19,41 mln. eurų.
