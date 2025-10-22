Vežėjai kritiškai vertina idėją apriboti dyzelino kiekį

„Kai daromi kažkokie sprendimai, kurie susiję su kažkokiais apribojimais – kažką sumažinti, kad būtų ištraukti dalykai iš šešėlio, galvočiau, kad prieš tai reikėtų padaryti pagrįstą analizę, jog pamatytume kur ir kiek to dyzelio šešėlyje būtų galima atrasti, jei tokios priemonės būtų priimtos“, – Eltai teigė Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso (TTLA) generalinis sekretorius Povilas Drižas.
„Dabar taip daryti, vien dėl to, kad daryti – nemanau, kad verta. Tiesa, ministerija galbūt turi kažkokius tai matymus, nes muitinės skaičiavimai, pagal kuriuos kažkiek to dyzelino lieka Lietuvoje – gana grubūs ir neaiškūs“, – kalbėjo jis.
Tuo metu Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos (LINAVA) sekretorius Narūnas Raulinaitis idėją taip pat vertina kritiškai ir mano, kad tai būtų labiau politinis nei ekonominis sprendimas.
„Aš manau, kad LINAVA vežėjai visi turbūt vertina tai kritiškai, nes tai greičiausiai perteklinė priemonė. Su 200 litrų gali pravažiuoti visą Lietuvą, pasiekti Lenkiją ir ten užsipilti kuro – taip vėl nukentės Lietuvos degalinės“, – ELTAI teigė LINAVA vadovas.
„Kiek yra šešėlio šitoje vietoje, tuo metu, sunku įvardinti. Nėra gausu atsiliepimų dėl to, kad vyksta kažkokie dideli nupylimai ar šešėlinę prekybą. Atsižvelgiant į geopolitinę situaciją, atrodo, kad šis sprendimas yra būtent geopolitinis, o ne ekonominis“, – siūlymą vertino jis.
LINAVA yra viena didžiausių vežėjų asociacijų Lietuvoje, kuri apjungia 54 tūkst. darbuotojų ir 56 tūkst. krovininių automobilių.
Anot N. Raulinaičio, maždaug 90 proc, jo vadovaujamos asociacijos vežėjų važinėja tik po Europą, o likusieji 10 proc. užsiima tranzitu į ir iš Baltarusijos.
„Nacionalinis saugumas tikrai yra svarbu, tačiau nemanau, kad tie perkamo dyzelino ir pinigų kiekiai paliekami Baltarusijoje yra tokie dideli, kad kažkaip paremtų tą šalį. Kalbėdami su vežėjais taip pat girdėjome, kad kuro kainų skirtumas tarp Lietuvos ir Baltarusijos – ne toks jau didelis. Nemanau, kad dideli kiekiai yra vežami ir nupylinėjami, o sprendimų priėmėjai taip pat tikslių tų skaičių nepasako“, – samprotavo LINAVA sekretorius.
Jei būtų padaryta nuosekli ir šešėlinę veiklą patvirtinanti analizė, TTLA sprendimą palaikytų
Pasak TTLA vadovo P. Drižo, kiekvienas euras šešėlyje yra itin svarbus. Jis mano, kad jei Finansų ministerija ir Lietuvos muitinė atliktų nuoseklią analizę ir pateiktų konkrečius skaičius, kurie aiškiai patvirtintų, jog tokiu būdu šalyje yra nelegaliai pardavinėjamas dyzelinis kuras ir dėl to valstybė praranda po kelis milijonus eurų per metus, siūlomų priemonių tikrai turėtų būti imamasi.
„Žinoma, tada tikrai reikėtų imtis to. Kiekvienas milijonas eurų dabar yra svarbus, ypač šiandien, kai reikia pinigų gynybai. Jei tokia analizė padaryta ir parodyta, kad tikrai to dyzelino yra nupilama ir nelegaliai parduodama Lietuvoje – tai reikia užkardyti ir sutvarkyti, kad visi žaistų pagal vienodas taisykles“, – aiškino P. Drižas.
Anot jo, jei būtų nuspręsta imtis minėtų ribojimo priemonių, tai realaus poveikio TTLA vežėjams nepadarytų.
„Mums, kurie dirba Europos Sąjungoje (ES), realiai nėra jokio skirtumo, nes mes bet kuriuo atveju kuro Lietuvoje nesipilame. Pravažiuojančiam transportui tuo metu, būtų neigiamesnės pasekmės turbūt“, – aiškino asociacijos vadovas.
Pasak P. Drižo, vienas vilkiko kuro bakas vidutiniškai talpina apie 750 litrų dyzelino, tačiau kai kurios krovininės transporto priemonės turi du bakus, kuris leistų vilkikui vieną kartą kertant sieną į šalį įvežti apie 1,5 tūkst. litrų kuro.
ELTA primena, kad anksčiau spalį finansų ministras K. Vaitiekūnas teigė, jog siekiant kovoti su nelegalaus dyzelinio kuro įvežimu į Lietuvą iš Baltarusijos, svarstoma apriboti transporto priemonių bakuose įvežamą degalų kiekį iki 200 litrų.
Muitinės departamentas (MD) tuo metu nurodė, kad 90 proc. į Lietuvą įvažiuojančių vilkikų sieną kerta su pilnais kuro bakais, tačiau išvažiuojant tiek Latvijos, tiek Lietuvos pusėje jų bakai būna jau pustuščiai.
Institucijos atstovai tikino, kad kuro bakų tikrinimas pasienyje vykstančių procesų vežėjams neprailgintų, o papildomos naštos muitinė ar jos darbuotojai taip pat nepatirtų.
